Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Liga05 août , 14:20
parEric Bethsy
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Après de longues discussions avec le RB Leipzig, le Real Madrid se rapproche enfin d’un accord pour le transfert de Yan Diomandé. Le club de la capitale espagnole va finalement débourser beaucoup plus que le montant annoncé ces dernières semaines.
Jusqu’au bout, le RB Leipzig n’a pas facilité la tâche du Real Madrid. Yan Diomandé a certes choisi la Maison Blanche au détriment du Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. Il n’empêche que les Merengue devaient encore s’entendre avec le club allemand, dont le directeur général Marcel Schäfer se montrait encore intransigeant lundi dernier.
« Il est vrai que de prétendus experts des transferts ont annoncé il y a quelques jours qu'un accord avait été trouvé ou ont annoncé "Here we go", lâchait le dirigeant en référence au journaliste Fabrizio Romano. Ce n'est tout simplement pas le cas. Nous n'en sommes pas encore là. » C’était évidemment une manière d’inciter le Real Madrid à revoir son offre à la hausse. On parlait d’un possible transfert aux alentours des 120 millions d’euros, une somme apparemment insuffisante pour convaincre le RB Leipzig de céder son ailier. Le géant espagnol est donc revenu à la charge et selon les informations de Sky Sport Allemagne, les deux clubs se rapprochent enfin d’un accord.

Pas de regret pour le PSG

Les dirigeants des deux équipes finalisent actuellement le deal qui, en comptant les bonus, est estimé entre 130 et 140 millions d’euros ! Sans surprise, ce serait la plus grosse vente de l’histoire du RB Leipzig, mais aussi l’achat le plus onéreux du Real Madrid. Il faut croire que les Madrilènes croient énormément au potentiel de Yan Diomandé dont l’expérience au plus haut niveau n’est pourtant pas si importante. De son côté, le Paris Saint-Germain ne regrettera sûrement pas son échec sur ce très cher dossier également compliqué par l’entourage de l’international ivoirien.
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OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Ça me parait excessif pour ce joueur.

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

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