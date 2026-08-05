Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Après de longues discussions avec le RB Leipzig, le Real Madrid se rapproche enfin d’un accord pour le transfert de Yan Diomandé. Le club de la capitale espagnole va finalement débourser beaucoup plus que le montant annoncé ces dernières semaines.

Jusqu’au bout, le RB Leipzig n’a pas facilité la tâche du Real Madrid . Yan Diomandé a certes choisi la Maison Blanche au détriment du Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. Il n’empêche que les Merengue devaient encore s’entendre avec le club allemand, dont le directeur général Marcel Schäfer se montrait encore intransigeant lundi dernier.

« Il est vrai que de prétendus experts des transferts ont annoncé il y a quelques jours qu'un accord avait été trouvé ou ont annoncé "Here we go", lâchait le dirigeant en référence au journaliste Fabrizio Romano. Ce n'est tout simplement pas le cas. Nous n'en sommes pas encore là. » C’était évidemment une manière d’inciter le Real Madrid à revoir son offre à la hausse. On parlait d’un possible transfert aux alentours des 120 millions d’euros, une somme apparemment insuffisante pour convaincre le RB Leipzig de céder son ailier. Le géant espagnol est donc revenu à la charge et selon les informations de Sky Sport Allemagne, les deux clubs se rapprochent enfin d’un accord.

Pas de regret pour le PSG

Les dirigeants des deux équipes finalisent actuellement le deal qui, en comptant les bonus, est estimé entre 130 et 140 millions d’euros ! Sans surprise, ce serait la plus grosse vente de l’histoire du RB Leipzig, mais aussi l’achat le plus onéreux du Real Madrid. Il faut croire que les Madrilènes croient énormément au potentiel de Yan Diomandé dont l’expérience au plus haut niveau n’est pourtant pas si importante. De son côté, le Paris Saint-Germain ne regrettera sûrement pas son échec sur ce très cher dossier également compliqué par l’entourage de l’international ivoirien.