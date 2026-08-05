OL : Noah Nartey, l'énigme lyonnaise à Prague

Défait face au Sparta Prague au match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions après une prestation décevante, l'OL va devoir faire mieux au match retour. Certains choix de Paulo Fonseca, comme l'absence de Noah Nartey, interrogent.

L' OL jouait gros sur la pelouse du Sparta Prague ce mardi soir. L'équipe lyonnaise dirigée par Paulo Fonseca débutait précocement sa saison par un troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, passage obligatoire pour espérer disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes à la rentrée. Mais ce match aller a tourné au fiasco : devant à la pause, les Gones ont été renversés par une équipe tchèque bien plus en jambes. Il reste évidemment le match retour au Groupama Stadium pour renverser la vapeur, mais en attendant, c'est un flot de critiques qui s'abat sur l'OL, notamment depuis l'After Foot. Certains choix, comme l'absence de Nartey tout au long du match, posent de sérieuses questions.

Paulo Fonseca pointé du doigt

« La composition et la prestation sont inacceptables et injustifiables. Combien tu as de joueurs hors postes ? Tu tentes un nouveau système, t'as 4 ou 5 joueurs hors postes, tu as 4 ailiers sur le banc donc toute une batterie de changements qui est inutilisable. Tu as 2 remplaçants qui sont mathématiquement inutilisables. Noah Nartey, il faudra qu'on m'explique ce qu'il a fait à Paulo Fonseca pour ne pas mériter de temps de jeu dans une rencontre aussi cataclysmique. Je n'ai absolument pas compris ce que voulait faire Paulo Fonseca, que ce soit dans les choix d'hommes, dans l'animation ou l'agressivité au pressing. Il a été pris là où tout le monde savait qu'il allait être pris. Il s'est fait manger sans corriger. Franchement, on n'est pas loin du 0/20 pour Paulo Fonseca », a lancé David Gluzman sur les ondes de RMC.

Manifestement, cette rencontre n'a plu à personne. Et les choix tactiques de Paulo Fonseca sont grandement responsables de cette défaite. Le dernier quart d'heure était toutefois suffisamment pertinent de la part des Lyonnais pour garder espoir d'ici au match retour mardi 11 août prochain.