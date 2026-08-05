OL : Noah Nartey, l'énigme lyonnaise à Prague

OL : Noah Nartey, l'énigme lyonnaise à Prague

OL05 août , 16:30
parQuentin Mallet
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Défait face au Sparta Prague au match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions après une prestation décevante, l'OL va devoir faire mieux au match retour. Certains choix de Paulo Fonseca, comme l'absence de Noah Nartey, interrogent.
L'OL jouait gros sur la pelouse du Sparta Prague ce mardi soir. L'équipe lyonnaise dirigée par Paulo Fonseca débutait précocement sa saison par un troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, passage obligatoire pour espérer disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes à la rentrée. Mais ce match aller a tourné au fiasco : devant à la pause, les Gones ont été renversés par une équipe tchèque bien plus en jambes. Il reste évidemment le match retour au Groupama Stadium pour renverser la vapeur, mais en attendant, c'est un flot de critiques qui s'abat sur l'OL, notamment depuis l'After Foot. Certains choix, comme l'absence de Nartey tout au long du match, posent de sérieuses questions.

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Paulo Fonseca pointé du doigt

« La composition et la prestation sont inacceptables et injustifiables. Combien tu as de joueurs hors postes ? Tu tentes un nouveau système, t'as 4 ou 5 joueurs hors postes, tu as 4 ailiers sur le banc donc toute une batterie de changements qui est inutilisable. Tu as 2 remplaçants qui sont mathématiquement inutilisables. Noah Nartey, il faudra qu'on m'explique ce qu'il a fait à Paulo Fonseca pour ne pas mériter de temps de jeu dans une rencontre aussi cataclysmique. Je n'ai absolument pas compris ce que voulait faire Paulo Fonseca, que ce soit dans les choix d'hommes, dans l'animation ou l'agressivité au pressing. Il a été pris là où tout le monde savait qu'il allait être pris. Il s'est fait manger sans corriger. Franchement, on n'est pas loin du 0/20 pour Paulo Fonseca », a lancé David Gluzman sur les ondes de RMC.
Manifestement, cette rencontre n'a plu à personne. Et les choix tactiques de Paulo Fonseca sont grandement responsables de cette défaite. Le dernier quart d'heure était toutefois suffisamment pertinent de la part des Lyonnais pour garder espoir d'ici au match retour mardi 11 août prochain.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

tu es un menteur bub double d'une mauvaise foi incommensurable... Votre rouge est à la 20eme minute et le leur au match aller a la 55 eme....

Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

Tiens... le PSG doit bien se frotter les mains... mais ça... c'était prévisible. ^^

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?

EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques

Ben si... on se qualifie pas, on se retrouvera avec l'OM en Europa League. ^^ Mais bon... nous n'en sommes pas là... et l'OM va bien manger (encore) cette saison. Mdr

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

@bub Et tu oublies de dire, qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants aussi contre Vigo.

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