Chelsea pensait avoir Alajbegovic, la Juventus l'arrache avec une simple promesse

Une nouvelle saison de Serie A se profile, puisqu'elle débute dans un peu plus de deux semaines. Et tout indique qu'elle sera, une fois de plus, spectaculaire. Les dernières années nous ont habitués à un championnat italien intense et imprévisible. Celles-ci se caractérisent par des retournements de situation jusque dans les dernières journées, des confrontations directes qui font basculer le titre et des individualités capables de changer le cours d'un match en quelques secondes.

Les adeptes des paris sportifs attendent eux aussi cette saison avec impatience, car les prétendants au titre sont nombreux : la Juventus, l'Inter Milan, le Milan AC, Naples, autant de clubs capables de dominer toute une saison.

Parmi toutes les nouveautés qui alimentent les discussions lors de ce mercato, une se distingue : l'arrivée de Kerim Alajbegović à la Juventus. Un nom encore peu connu du grand public, mais qui devrait rapidement faire parler de lui et Serie A, mais un peu plus tard sur les plus grandes scènes européennes.

Qui est Kerim Alajbegović ?

À seulement 18 ans, Kerim Alajbegović affiche un parcours déjà remarquable. Formé au Bayer Leverkusen, il a été cédé au Red Bull Salzbourg à l'été 2025 pour 2 millions d'euros, avec une option de rachat fixée à 8 millions d'euros. Leverkusen a exercé cette option après une saison impressionnante du joueur en Autriche : 13 buts et 4 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres solides pour un joueur de son âge, au sein d’un club habitué à faire progresser de jeunes talents.

Ce qui frappe chez Alajbegović, c'est sa polyvalence. Il peut évoluer sur plusieurs postes offensifs, possède une vision du jeu au-dessus de la moyenne et sait se montrer décisif dans les moments cruciaux.

Sa valeur marchande est passée de 5 à 25 millions d'euros en l'espace de quelques mois, ce qui témoigne de l'intérêt croissant que lui portent les grands clubs européens. Il a également eu l'occasion de se montrer sur la scène internationale lors de la Coupe du Monde avec la Bosnie, une expérience précieuse pour un joueur aussi jeune.

Pourquoi Chelsea a raté le coup

Chelsea n'était pas absent du dossier, loin de là. Le club londonien s'est même positionné comme favori pendant un temps, proposant un package total de 40 millions d'euros pour s'attacher les services du Bosnien. Xabi Alonso , à la tête du projet londonien, connaît bien le joueur et souhaitait l'intégrer à son effectif. Sur le papier, l'offre était sérieuse, compétitive, et Chelsea avait les moyens de ses ambitions.

Mais, le problème ne venait pas du montant proposé. Alajbegović voulait des garanties sportives claires : une place de titulaire, un rôle central au sein du dispositif, une réelle opportunité de s'exprimer dès la première saison.

Chelsea, qui venait de recruter Morgan Rogers pour le flanc gauche, ne pouvait pas lui promettre un temps de jeu immédiat et conséquent. Leverkusen non plus d'ailleurs, avec l'arrivée d'Afonso Moreira en provenance de l'Olympique Lyonnais. Ces éléments ont clairement pesé dans la balance au moment de trancher.

La Juventus a joué la carte de la confiance

C'est là que la Juventus a fait la différence. Le club turinois a su convaincre Alajbegović qu'il aurait un rôle significatif dès son arrivée. Pas de promesses vagues, pas de discours flou sur « le projet à long terme » : une place concrète et immédiate au sein de l'équipe.

Pour un joueur de 18 ans qui ambitionne de s'imposer au plus haut niveau, ce type de garantie vaut parfois plus qu'un salaire record ou un package financier généreux.

Les deux clubs ont trouvé un accord de principe et en début de semaine, l'ailier bosnien s'est engagé avec le club turinois jusqu'en 2031 pour un montant de 33 millions d'euros, avec des bonus pouvant porter le total à près 40 millions. Kerim Alajbegović est devenu le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur de moins de 19 ans issu de la Bundesliga.