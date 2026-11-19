Annoncé dans le viseur du PSG en vue du prochain mercato hivernal, Alejandro Baldé devrait finalement rester au Barça puisque Deco, son directeur sportif, a annoncé qu’il allait rester en Catalogne jusqu’à la fin de la saison.

Fin du dossier Alejandro Baldé à Paris ? C’est fort probable. Ces dernières semaines, le nom du latéral gauche du Barça a souvent circulé autour du PSG . Il faut dire que Luis Enrique n’est pas forcément satisfait de Lucas Digne, arrivé l’été dernier pour suppléer Nuno Mendes. Loin d’être à la hauteur, l’international français semble être passé derrière Lucas Hernandez dans la hiérarchie au poste de latéral gauche, où Paris va chercher une solution en janvier prochain. Et Alejandro Baldé semblait être une piste intéressante.

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Peu utilisé par Hansi Flick à Barcelone, le défenseur espagnol traverse une période délicate en raison d’un manque de temps de jeu. Un départ hivernal semblait donc possible, mais il n’en sera finalement rien puisque la direction du Barça a posé son veto sur un éventuel départ du latéral gauche. En cherchant d’abord à tempérer les spéculations autour de l’avenir de Baldé, Deco a surtout donné toute sa confiance en son joueur, qui pourrait vite retrouver un rôle majeur dans l’effectif de Flick.

« Nous ne prévoyons pas le départ de Baldé lors du mercato »