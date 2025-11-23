Le Barça calme officiellement le PSG au mercato

Le PSG réfléchit à la possibilité de faire quelques retouches dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le club de la capitale surveille notamment des profils de défenseurs.

Le Paris Saint-Germain peine à récupérer tous ses blessés et commence à se faire une raison : il faudra bientôt recruter. Les champions d'Europe placent déjà leurs pions pour les prochaines fenêtres de mercato . Les profils recherchés sont bien ciblés par Luis Enrique, qui ne veut pas se tromper. Le PSG pourrait bien finir par trouver son bonheur du côté du FC Barcelone. Pas mal de joueurs y sont scrutés, dont Eric Garcia. Le défenseur catalan voit son contrat au Barça se terminer à la fin de la saison et ça ne laisse pas Paris insensible. Mais les pensionnaires du Camp Nou ne comptent pas se laisser faire.

Le PSG grillé par le Barça ?

Selon la presse catalane, la tendance est désormais à une prolongation de contrat au Barça pour Eric Garcia. Le joueur se sent bien en Catalogne et se montre particulièrement à l'écoute de la direction catalane. Surtout que Hansi Flick compte sur lui. Après la victoire écrasante face à l'Athletic Bilbao ce samedi en Liga, l'entraineur du Barça a d'ailleurs confirmé que l'ancien de Gérone devrait bel et bien continuer l'aventure sous les couleurs du Barça : « On travaille sur la prolongation d’Eric. On peut tous voir à quel point Eric a progressé et la confiance qu’il a. Il joue à un niveau fantastique, et à des postes différents. C’est fantastique pour un coach d’avoir un joueur comme lui ».

Si le PSG veut avoir gain de cause dans ce dossier, il faudra donc se montrer particulièrement convaincant. Outre Eric Garcia, les pensionnaires du Parc des Princes surveillent aussi les situations de Dayot Upamecano (Bayern Munich), Tylel Tati (FC Nantes) et Antonio Silva (Benfica).