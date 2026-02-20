ICONSPORT_351092_0008

L’Atlético préfère vendre Alvarez au PSG !

PSG20 févr. , 12:00
parGuillaume Conte
Conscient que Julian Alvarez allait dynamiter le mercato estival, l'Atlético de Madrid prévient que le prix de vente sera plus dans les cordes du PSG, que dans celles du Barça où l'Argentin se voit déjà.
Les 222 millions d’euros payés par le PSG pour faire signer Neymar ne sont pas encore en danger, mais ce record va forcément être battu un jour. Les transferts à plus de 100 millions d’euros se multiplient en Europe, et notamment du côté de la Premier League. Mais c’est entre deux clubs espagnols que le ton monte. L’Atlético de Madrid n’a pas du tout aimé les indiscrétions venues du FC Barcelone comme quoi le choix de Julian Alvarez était fait et qu’il souhaitait porter le maillot blaugrana la saison prochaine.

L'Atlético révèle une possible prolongation !

Avec l’Atlético, l’Argentin est décevant cette saison, moins efficace surtout, avec un total honorable de 13 buts en 35 matchs. Dans une formation certes très défensive, l’ancien de Manchester City ne justifie pas vraiment les 75 ME dépensés en août 2024 pour le faire venir. Le champion du monde se sent également mal à l’aise avec le système de Diego Simeone selon la presse espagnole.
Mais la Cadena SER lâche une véritable bombe en cette fin de semaine, soulignant que, pour laisser partir son attaquant vedette, l’Atlético demandait 200 ME. Si cela peut être un moyen de tirer le meilleur prix pour Julian Alvarez, une telle somme est d’emblée impossible à trouver pour le FC Barcelone, qui a du mal à se sortir de ses difficultés économiques, et peine à chaque fois à enregistrer ses nouvelles recrues.
A moins qu’un club ne mette les 200 ME exigés, Alvarez restera donc à l’Atlético, qui laisse entendre que des discussions pour une prolongation de contrat sont même à l’étude. Pour la Cadena SER, cette nouvelle information peut ouvrir la porte au PSG, dont les dirigeants apprécient le profil. Et sans forcément mettre un montant à la Neymar, le club parisien a les moyens de faire une grosse offre si cela lui permet de se renforcer avec un joueur de premier plan, qui colle au profil plus joueur de Luis Enrique. Tout en étant un finisseur dont le Paris SG semble bien avoir besoin ces dernières semaines.
Son avenir fera en tout cas beaucoup parler cet été, et Julian Alvarez, s’il affiche par le biais de son entourage une préférence pour le Barça, n’a jamais craché sur le Paris SG.

Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Bien sûr qu'on peut gagner mais je dis juste que c'est un peu tôt de dire qu'on va finir devant l'OM alors qu'on joue le RCS et ce même OM derrière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains si on prend 4 points contre ces 2 équipes (idéalement 6 pour mettre l'OM à 8 points minimum) mais il faut aussi envisager qu'on peut perdre ces 2 matchs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre.

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

sinon tu envisages des fois des éventualités ou on gagne ?

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

tu envisages que des éventualités ou on perd mais t'es pas pessimiste ? en étant réaliste on peut aussi gagner nos 2 prochains matchs. moi perso je préfère le voir comme ça. et quand bien même on les perds il restera 10 matchs de L1 le podium sera donc encore accessible. nos concurrents ne vont pas tout gagner non plus

OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Endrick sulc ? On a vu ça contre Laval, les 2 en BU n'ont aucun automatisme, c'était une des pires prestations de la saison, jamais plus !

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

