L’Atlético préfère vendre Alvarez au PSG !

Conscient que Julian Alvarez allait dynamiter le mercato estival, l'Atlético de Madrid prévient que le prix de vente sera plus dans les cordes du PSG, que dans celles du Barça où l'Argentin se voit déjà.

Les 222 millions d’euros payés par le PSG pour faire signer Neymar ne sont pas encore en danger, mais ce record va forcément être battu un jour. Les transferts à plus de 100 millions d’euros se multiplient en Europe, et notamment du côté de la Premier League. Mais c’est entre deux clubs espagnols que le ton monte. L’Atlético de Madrid n’a pas du tout aimé les indiscrétions venues du FC Barcelone comme quoi le choix de Julian Alvarez était fait et qu’il souhaitait porter le maillot blaugrana la saison prochaine.

L'Atlético révèle une possible prolongation !

Avec l’Atlético, l’Argentin est décevant cette saison, moins efficace surtout, avec un total honorable de 13 buts en 35 matchs. Dans une formation certes très défensive, l’ancien de Manchester City ne justifie pas vraiment les 75 ME dépensés en août 2024 pour le faire venir. Le champion du monde se sent également mal à l’aise avec le système de Diego Simeone selon la presse espagnole.

Mais la Cadena SER lâche une véritable bombe en cette fin de semaine, soulignant que, pour laisser partir son attaquant vedette, l’Atlético demandait 200 ME. Si cela peut être un moyen de tirer le meilleur prix pour Julian Alvarez, une telle somme est d’emblée impossible à trouver pour le FC Barcelone, qui a du mal à se sortir de ses difficultés économiques, et peine à chaque fois à enregistrer ses nouvelles recrues.

A moins qu’un club ne mette les 200 ME exigés, Alvarez restera donc à l’Atlético, qui laisse entendre que des discussions pour une prolongation de contrat sont même à l’étude. Pour la Cadena SER, cette nouvelle information peut ouvrir la porte au PSG, dont les dirigeants apprécient le profil. Et sans forcément mettre un montant à la Neymar, le club parisien a les moyens de faire une grosse offre si cela lui permet de se renforcer avec un joueur de premier plan, qui colle au profil plus joueur de Luis Enrique. Tout en étant un finisseur dont le Paris SG semble bien avoir besoin ces dernières semaines.

Son avenir fera en tout cas beaucoup parler cet été, et Julian Alvarez, s’il affiche par le biais de son entourage une préférence pour le Barça, n’a jamais craché sur le Paris SG.