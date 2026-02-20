Le Barça, l’OL et MU dans un dossier à 30 millions

Malgré sa saison tronquée, Malick Fofana continue de faire saliver les grands clubs européens. Le FC Barcelone prépare une offensive, même si cela dépendra d'un autre dossier copieux.

L’Olympique Lyonnais n’a pas caché son obligation de vendre l’été prochain. Il y aura probablement deux départs majeurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses, le miracle de cet hiver, avec des recrutements sans ventes importantes, ne pourra pas se rééditer éternellement. Il y a un joueur parfaitement désigné pour quitter l’OL, c’est Malick Fofana. L’ailier belge a été très longtemps blessé, mais sa cote demeure très belle auprès des clubs européens. Le Bayern Munich le suit toujours même si c’est le FC Barcelone qui fait le pressing pour le récupérer.

MU sans pitié avec le Barça, c'est bon pour l'OL

Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan espère bien récupérer le Diable Rouge, même s’il y a plusieurs conditions à cela. Tout d’abord, il faudrait que Malick Fofana retrouve enfin les terrains, lui qui a été sérieusement blessé en début de saison, et dont le retour est prévu pour le mois de mars seulement. S’il réussit à revenir en forme, son départ prendra certainement forme car sa valeur reste haute, autour de 30 ME.

L’autre condition pour que le transfert de Malick Fofana au FC Barcelone prenne forme, c’est aussi l’état des finances du club catalan. Si l’OL n’est pas au mieux, les Blaugrana ont toujours du mal à boucler les signatures. Celle de Marcus Rashford en provenance de Manchester United intéresse beaucoup les Catalans, mais outre le prix de l’option d’achat (35 ME), l’Anglais actuellement prêté au Barça possède un salaire qui va faire exploser la grille barcelonaise.

Si jamais le FC Barcelone devait y renoncer, cela aurait le mérite d’arranger l’OL, et de libérer du pouvait financier à la formation espagnole pour frapper vite et fort dans ce dossier. La bonne nouvelle pour Lyon, c’est que Manchester United a fait savoir qu’il n’avait aucune envie de négocier avec le FC Barcelone, étant persuadé que, si le club catalan n’assume pas financièrement, un autre club récupérerait l’international anglais l’été prochain.