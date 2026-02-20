Habib Beye commet sa première erreur à l’OM

Rassurant dans son discours devant les médias, Habib Beye a livré un diagnostic positif sur l’état de ses troupes. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille devra pourtant s’activer pour soigner les têtes.

Toujours aussi habile dans sa communication, Habib Beye a fait bonne impression pour sa première conférence de presse jeudi. Le nouveau coach de l’Olympique de Marseille peut s’appuyer sur sa connaissance du contexte local pour bien identifier les dangers à éviter. Le successeur de Roberto De Zerbi a donc tenu un discours positif, notamment sur son effectif qu’il n’estime pas forcément touché par la crise. Ce n’est pourtant pas la sensation de Daniel Riolo qui invite le Franco-Sénégalais à revoir son diagnostic.

J'espère qu'il ne le pense pas - Daniel Riolo

« Il se retrouve à la tête d'un club différent où le beau discours ne sera que la cerise sur le gâteau. Mais le principal, ce sera mettre un jeu en place, redonner de la confiance à cette équipe, a prévenu le journaliste de RMC. Je comprends qu'il le dise, mais je ne suis pas d'accord quand il dit que cette équipe n'est pas malade. Et j'espère qu'il ne le pense pas parce que ce serait sa première erreur. Une équipe qui se fait retourner aussi souvent sur les fins de match, c'est que mentalement elle n'arrive pas à gérer émotionnellement l'évènement. Donc bien sûr que c'est là-dessus qu'il va devoir travailler, avant de nous sortir des schémas tactiques et de nous mettre des choses en place. »

« (…) Je ne vois pas réellement de leaders dans cette équipe, donc Habib Beye va devoir créer des liens et peut-être déterminer de nouveaux leaders. Parce que souvent quand un nouveau coach arrive, des mecs qui étaient un peu dans l'ombre prennent un peu plus de place. Il a un chantier assez grand, voire immense et des objectifs qui sont très importants pour lui, pour l'équipe et pour l'avenir du club. Parce qu'on rappelle que s'il n'y a pas la Ligue des Champions pour l'OM, c'est catastrophique », a souligné Daniel Riolo avant le déplacement des Marseillais à Brest ce vendredi soir.