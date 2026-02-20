Habib Beye

Habib Beye commet sa première erreur à l’OM

OM20 févr. , 12:40
parEric Bethsy
18
Rassurant dans son discours devant les médias, Habib Beye a livré un diagnostic positif sur l’état de ses troupes. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille devra pourtant s’activer pour soigner les têtes.
Toujours aussi habile dans sa communication, Habib Beye a fait bonne impression pour sa première conférence de presse jeudi. Le nouveau coach de l’Olympique de Marseille peut s’appuyer sur sa connaissance du contexte local pour bien identifier les dangers à éviter. Le successeur de Roberto De Zerbi a donc tenu un discours positif, notamment sur son effectif qu’il n’estime pas forcément touché par la crise. Ce n’est pourtant pas la sensation de Daniel Riolo qui invite le Franco-Sénégalais à revoir son diagnostic.
J'espère qu'il ne le pense pas
- Daniel Riolo
« Il se retrouve à la tête d'un club différent où le beau discours ne sera que la cerise sur le gâteau. Mais le principal, ce sera mettre un jeu en place, redonner de la confiance à cette équipe, a prévenu le journaliste de RMC. Je comprends qu'il le dise, mais je ne suis pas d'accord quand il dit que cette équipe n'est pas malade. Et j'espère qu'il ne le pense pas parce que ce serait sa première erreur. Une équipe qui se fait retourner aussi souvent sur les fins de match, c'est que mentalement elle n'arrive pas à gérer émotionnellement l'évènement. Donc bien sûr que c'est là-dessus qu'il va devoir travailler, avant de nous sortir des schémas tactiques et de nous mettre des choses en place. »
« (…) Je ne vois pas réellement de leaders dans cette équipe, donc Habib Beye va devoir créer des liens et peut-être déterminer de nouveaux leaders. Parce que souvent quand un nouveau coach arrive, des mecs qui étaient un peu dans l'ombre prennent un peu plus de place. Il a un chantier assez grand, voire immense et des objectifs qui sont très importants pour lui, pour l'équipe et pour l'avenir du club. Parce qu'on rappelle que s'il n'y a pas la Ligue des Champions pour l'OM, c'est catastrophique », a souligné Daniel Riolo avant le déplacement des Marseillais à Brest ce vendredi soir.
18
Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Bien sûr qu'on peut gagner mais je dis juste que c'est un peu tôt de dire qu'on va finir devant l'OM alors qu'on joue le RCS et ce même OM derrière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains si on prend 4 points contre ces 2 équipes (idéalement 6 pour mettre l'OM à 8 points minimum) mais il faut aussi envisager qu'on peut perdre ces 2 matchs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre.

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

sinon tu envisages des fois des éventualités ou on gagne ?

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

tu envisages que des éventualités ou on perd mais t'es pas pessimiste ? en étant réaliste on peut aussi gagner nos 2 prochains matchs. moi perso je préfère le voir comme ça. et quand bien même on les perds il restera 10 matchs de L1 le podium sera donc encore accessible. nos concurrents ne vont pas tout gagner non plus

OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Endrick sulc ? On a vu ça contre Laval, les 2 en BU n'ont aucun automatisme, c'était une des pires prestations de la saison, jamais plus !

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

