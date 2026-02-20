Deux ans pour lâcher 7,5 ME, l'OL ne regrette rien

Recruté cet hiver par l’Olympique Lyonnais, Noah Nartey réalise des débuts presque parfaits au sein du club rhodanien. Le Danois a déjà convaincu par ses performances.

Cet hiver, l’ Olympique Lyonnais a tenté de se renforcer avec des coups malins. Tout d’abord, le club rhodanien a su attirer le jeune brésilien Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Au milieu de terrain, le septuple champion de France a attiré le jeune Noah Nartey. L’international espoirs danois a plus que réussi ses débuts. Pour sa première en Ligue 1 , l’ancien de Bröndby a directement marqué les esprits avec un but. Rebelote pour la réception de Nice deux semaines plus tard avec un nouveau but. Transféré pour 7,5 millions d’euros plus 2,5 en bonus, le jeune Noah Nartey donne raison à la cellule de recrutement. Pour rappel, son bail s’étend jusqu’en 2030 avec le club de l’hexagone.

Nartey, le recrutement parfait

Le journal Le Progrès explique ce vendredi que le natif de Bagsværd était scruté depuis deux ans par l’OL. « Cette réussite n’est pas le fruit du hasard. Matthieu Louis-Jean, qui travaille avec Benjamin Charier pour prospecter les talents, le surveillait depuis deux ans. Le jeune danois, alléché par le projet de l’OL, s’était mis en tête de venir, » écrit le quotidien régional.

Son entraîneur Paulo Fonseca a immédiatement été séduit par le joueur. Le Portugais a confié que le jeune Nartey a eu des débuts précipités. « Il est fort techniquement avec le ballon. Quand il est arrivé, on devait peut-être attendre pour le faire jouer, mais il a commencé à jouer immédiatement avec les blessures, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est magnifique, » a-t-il déclaré après le match contre Nice. Une recrue qui colle parfaitement avec l’Olympique Lyonnais version 2026.