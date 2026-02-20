Il dévoile les deux joueurs qui plombent le PSG

Le PSG n'est pour le moment plus aussi impérial que la saison dernière, et cela se ressent chez deux hommes qui ont porté le club vers le titre européen.

Même si Luis Enrique a du mal à le reconnaître, le PSG est à l’heure actuelle moins fringant que la saison dernière. A cette époque de l’année, Paris commençait son irrémédiable montée en puissance. Son efficacité ne laissait aucune chance aux défenses adverses, et son pressing faisait souffrir ses opposants, avec des récupérations hautes fatales. Pour prendre en exemple les derniers matchs contre Rennes et Monaco, ce n’est plus vraiment le cas. Le Paris SG a la maitrise, mais concède beaucoup plus d’occasions et de buts. Matvey Safonov a tout de même vu ses filets trembler à cinq reprises sur les deux derniers matchs.

Des points forts devenus un problème ?

Consultant pour RMC, Elton Mokolo a souligné un problème nouveau pour la formation de Luis Enrique. Le fait que Nuno Mendes et Achraf Hakimi soient moins en forme, et moins injouables, facilite le travail des adversaires et fragilise grandement un PSG qui avait l’habitude de compter sur ses deux latéraux pour se sortir des situations compliquées.

« Pour moi il y a quatre meneurs de jeu dans cette équipe : Ousmane Dembélé, Vitinha et les latéraux. Quand on sait que face au pressing haut, pressing bas, Hakimi et Nuno Mendes sont importants et là, de les voir dans une forme aléatoire ça a un impact considérable sur le jeu du PSG.Pour moi, si l'expression collective du PSG est moins aboutie que l'année dernière c'est parce que tu dois aussi regarder ce que font Nuno Mendes et Hakimi… », a expliqué le consultant dans Génération After.

Entre sa blessure, la CAN et sa suspension, le Marocain n’a pas encore trouvé la forme qui était la sienne la saison dernière. De son côté, le Portugais est de nouveau irrégulier, défaut qu’il avait su gommer la saison passée. Mais entre son match dantesque face à l’OM, et celui où il a tout raté contre Monaco, Nuno Mendes ne rassure plus trop un PSG qui a pourtant cruellement besoin de monter en puissance.