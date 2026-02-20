ICONSPORT_274476_0433

Il dévoile les deux joueurs qui plombent le PSG

PSG20 févr. , 13:20
parGuillaume Conte
0
Le PSG n'est pour le moment plus aussi impérial que la saison dernière, et cela se ressent chez deux hommes qui ont porté le club vers le titre européen.
Même si Luis Enrique a du mal à le reconnaître, le PSG est à l’heure actuelle moins fringant que la saison dernière. A cette époque de l’année, Paris commençait son irrémédiable montée en puissance. Son efficacité ne laissait aucune chance aux défenses adverses, et son pressing faisait souffrir ses opposants, avec des récupérations hautes fatales. Pour prendre en exemple les derniers matchs contre Rennes et Monaco, ce n’est plus vraiment le cas. Le Paris SG a la maitrise, mais concède beaucoup plus d’occasions et de buts. Matvey Safonov a tout de même vu ses filets trembler à cinq reprises sur les deux derniers matchs.

Des points forts devenus un problème ?

Consultant pour RMC, Elton Mokolo a souligné un problème nouveau pour la formation de Luis Enrique. Le fait que Nuno Mendes et Achraf Hakimi soient moins en forme, et moins injouables, facilite le travail des adversaires et fragilise grandement un PSG qui avait l’habitude de compter sur ses deux latéraux pour se sortir des situations compliquées.
« Pour moi il y a quatre meneurs de jeu dans cette équipe : Ousmane Dembélé, Vitinha et les latéraux. Quand on sait que face au pressing haut, pressing bas, Hakimi et Nuno Mendes sont importants et là, de les voir dans une forme aléatoire ça a un impact considérable sur le jeu du PSG.Pour moi, si l'expression collective du PSG est moins aboutie que l'année dernière c'est parce que tu dois aussi regarder ce que font Nuno Mendes et Hakimi… », a expliqué le consultant dans Génération After.
Entre sa blessure, la CAN et sa suspension, le Marocain n’a pas encore trouvé la forme qui était la sienne la saison dernière. De son côté, le Portugais est de nouveau irrégulier, défaut qu’il avait su gommer la saison passée. Mais entre son match dantesque face à l’OM, et celui où il a tout raté contre Monaco, Nuno Mendes ne rassure plus trop un PSG qui a pourtant cruellement besoin de monter en puissance.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270275_0067
ASSE

Il doit faire des matchs mais ne peut pas jouer, l’ASSE est coincée

ICONSPORT_350033_0213
PSG

Cascade de blessés au PSG, Luis Enrique est fataliste

ICONSPORT_311320_0241
OL

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

ICONSPORT_279851_0152
PSG

Le PSG respire en Europe mais tremble encore en Ligue 1

Fil Info

20 févr. , 15:40
Il doit faire des matchs mais ne peut pas jouer, l’ASSE est coincée
20 févr. , 15:20
Cascade de blessés au PSG, Luis Enrique est fataliste
20 févr. , 15:00
OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance
20 févr. , 14:40
Le PSG respire en Europe mais tremble encore en Ligue 1
20 févr. , 14:20
Capitaine de l'OM : Beye a tranché (pour l'instant)
20 févr. , 14:00
Le PSG prolonge le flop intouchable de Luis Enrique
20 févr. , 13:40
Bordeaux : La bonne affaire qui fait gagner 50 000 euros
20 févr. , 13:20
OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Bien sûr qu'on peut gagner mais je dis juste que c'est un peu tôt de dire qu'on va finir devant l'OM alors qu'on joue le RCS et ce même OM derrière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains si on prend 4 points contre ces 2 équipes (idéalement 6 pour mettre l'OM à 8 points minimum) mais il faut aussi envisager qu'on peut perdre ces 2 matchs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre.

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

sinon tu envisages des fois des éventualités ou on gagne ?

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

tu envisages que des éventualités ou on perd mais t'es pas pessimiste ? en étant réaliste on peut aussi gagner nos 2 prochains matchs. moi perso je préfère le voir comme ça. et quand bien même on les perds il restera 10 matchs de L1 le podium sera donc encore accessible. nos concurrents ne vont pas tout gagner non plus

OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Endrick sulc ? On a vu ça contre Laval, les 2 en BU n'ont aucun automatisme, c'était une des pires prestations de la saison, jamais plus !

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading