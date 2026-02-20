OM : Il veut voir Nayef Aguerd avec le brassard

ICONSPORT_339026_0556

Habib Beye a livré ce jeudi sa première conférence de presse en tant qu’entraineur de l’Olympique de Marseille. L’ancien technicien du Stade Rennais a été interrogé sur le futur capitaine de son effectif. Mais parmi les suiveurs un nom ressort à la place de Balerdi.
L’Olympique de Marseille est sous pression avant ce week-end de Ligue 1. Les Olympiens ont assisté à la première prise de parole du nouveau coach, Habib Beye. L’ancien international sénégalais succède à Roberto de Zerbi qui a quitté son poste la semaine passée. De son côté, l’ancien entraîneur du Stade Rennais débutera son aventure par un déplacement à Brest. Outre Leonardo Balerdi suspendu pour accumulation de cartons jaunes, le groupe marseillais est au complet.

Le choix du capitaine fait débat

Avec la suspension de l’Argentin, le brassard de capitaine va changer de bras. Interrogé sur le sujet, Habib Beye n’a pas livré beaucoup d’indices. « Je sais que vous êtes friands de ces choses-là, mais je vais les réserver à mon groupe, » indique-t-il en conférence de presse. Cependant, parmi les suiveurs, certains aimeraient voir Nayef Aguerd porter le brassard.
« J’aime bien Nayef Aguerd. J’aime bien ce qu’il dégage. Je trouve qu’il a un truc, qu’il peut avoir ce rôle-là. Je crois qu’il a eu ce rôle quelques fois avec l’équipe du Maroc, » déclare Romain Canuti lors du talk show du média Le Phocéen ce jeudi. Le calme et la sérénité de l’international marocain sont également mis en avant. Cadre du vestiaire marseillais, Nayef Aguerd apporte également son expérience défensive. Absent lors du Classique face au PSG, l’ancien joueur de West Ham a disputé les 90 minutes du match face à Strasbourg. Pour le choix du futur capitaine de l’OM, Habib Beye doit trancher dans un premier temps pour le déplacement en Bretagne ce week-end. Pierre-Émile Hojbjerg en tant que joueur d’expérience ayant déjà porté le brassard est un candidat.

3
Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Bien sûr qu'on peut gagner mais je dis juste que c'est un peu tôt de dire qu'on va finir devant l'OM alors qu'on joue le RCS et ce même OM derrière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains si on prend 4 points contre ces 2 équipes (idéalement 6 pour mettre l'OM à 8 points minimum) mais il faut aussi envisager qu'on peut perdre ces 2 matchs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre.

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

sinon tu envisages des fois des éventualités ou on gagne ?

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

tu envisages que des éventualités ou on perd mais t'es pas pessimiste ? en étant réaliste on peut aussi gagner nos 2 prochains matchs. moi perso je préfère le voir comme ça. et quand bien même on les perds il restera 10 matchs de L1 le podium sera donc encore accessible. nos concurrents ne vont pas tout gagner non plus

OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Endrick sulc ? On a vu ça contre Laval, les 2 en BU n'ont aucun automatisme, c'était une des pires prestations de la saison, jamais plus !

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

