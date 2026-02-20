OM : Il veut voir Nayef Aguerd avec le brassard

Habib Beye a livré ce jeudi sa première conférence de presse en tant qu’entraineur de l’Olympique de Marseille. L’ancien technicien du Stade Rennais a été interrogé sur le futur capitaine de son effectif. Mais parmi les suiveurs un nom ressort à la place de Balerdi.

L’Olympique de Marseille est sous pression avant ce week-end de Ligue 1 . Les Olympiens ont assisté à la première prise de parole du nouveau coach, Habib Beye. L’ancien international sénégalais succède à Roberto de Zerbi qui a quitté son poste la semaine passée. De son côté, l’ancien entraîneur du Stade Rennais débutera son aventure par un déplacement à Brest. Outre Leonardo Balerdi suspendu pour accumulation de cartons jaunes, le groupe marseillais est au complet.

Le choix du capitaine fait débat

Avec la suspension de l’Argentin, le brassard de capitaine va changer de bras. Interrogé sur le sujet, Habib Beye n’a pas livré beaucoup d’indices. « Je sais que vous êtes friands de ces choses-là, mais je vais les réserver à mon groupe, » indique-t-il en conférence de presse. Cependant, parmi les suiveurs, certains aimeraient voir Nayef Aguerd porter le brassard.

« J’aime bien Nayef Aguerd. J’aime bien ce qu’il dégage. Je trouve qu’il a un truc, qu’il peut avoir ce rôle-là. Je crois qu’il a eu ce rôle quelques fois avec l’équipe du Maroc, » déclare Romain Canuti lors du talk show du média Le Phocéen ce jeudi. Le calme et la sérénité de l’international marocain sont également mis en avant. Cadre du vestiaire marseillais, Nayef Aguerd apporte également son expérience défensive. Absent lors du Classique face au PSG, l’ancien joueur de West Ham a disputé les 90 minutes du match face à Strasbourg. Pour le choix du futur capitaine de l’OM, Habib Beye doit trancher dans un premier temps pour le déplacement en Bretagne ce week-end. Pierre-Émile Hojbjerg en tant que joueur d’expérience ayant déjà porté le brassard est un candidat.