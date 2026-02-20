OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Présent ce vendredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a fait un point sur l’état de son groupe avant le déplacement à Strasbourg dimanche soir.

L’entraîneur portugais de l’OL a fait savoir que Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico allaient effectuer leur retour. Une bonne nouvelle pour Lyon, qui va devoir en revanche composer sans plusieurs joueurs encore absent. C’est notamment le cas d’Afonso Moreira, de Malick Fofana, d’Ernest Nuamah ou encore d’Orel Mangala. Titulaire contre Nice le week-end dernier, Hans Hateboer sera aussi forfait en raison d’une blessure au genou.