Angers-Lille se jouera à huis clos

Ligue 120 févr. , 11:38
parGuillaume Conte
La décision est tombée, le match entre Angers eLille se jouera sans spectateurs ce dimanche.
Les inondations qui touchent la ville d’Anjou provoquent des grosses difficultés de circulation, et il a été question de reporter cette rencontre. Finalement, même si le stade est utilisable et que la pelouse a bien tenu le choc, le match aura lieu à huis clos. Une décision étrange qui empêche ceux qui peuvent se déplacer de venir à la rencontre, mais prise aussi parce que les services de sécurité et les forces de l’ordre seront mobilisées ailleurs. Sans compter que les routes pour accéder à Raymond-Kopa sont pour le moment en partie inondées. Mais cette décision prive le SCO d’un soutien populaire, mais aussi d’une recette aux guichets.
Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Habib Beye commet sa première erreur à l’OM

Je dirai sa 2èmè erreur la première étant de signer à l'OM

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

t'apprécies l'instant présent mais tu reste pas mal pessimiste pour la suite. donc si on prend "une branlée" contre RCS c'est fini c'est la fin du monde on relèvera plus la tête ? notre série va surement s’arrêter un jour ça m'étonnerait qu'on gagne tout jusqu'à la fin de la saison et c'est pas pour autant qu'on sombrera dans le néant

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Mais en fait on n'en sait rien. Suffit d'une branlée contre le RCS (ça peut aller vite … un ballon mal dégagé dès la première minute de jeu avec un but gag, un autre en suivant etc) puis on peut très bien avoir la tête dans le seau suite à ça contre l'OM et on verra toutes les vestes se retourner. En tant que supporter lyonnais j'apprécie l'instant présent et cet instant présent c'est avoir fini premier en phase de poule en EL, ne pas aller en L2 comme on nous le promettait et jouer l'Europe l'année prochaine même si c'est l'EL.

Habib Beye commet sa première erreur à l’OM

Oulà tu es fou??? Tu veux qu'il se fasse un claquage du neurone avec tout ces chiffres?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

