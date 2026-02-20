Angers-Lille se jouera à huis clos

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Mais en fait on n'en sait rien. Suffit d'une branlée contre le RCS (ça peut aller vite … un ballon mal dégagé dès la première minute de jeu avec un but gag, un autre en suivant etc) puis on peut très bien avoir la tête dans le seau suite à ça contre l'OM et on verra toutes les vestes se retourner. En tant que supporter lyonnais j'apprécie l'instant présent et cet instant présent c'est avoir fini premier en phase de poule en EL, ne pas aller en L2 comme on nous le promettait et jouer l'Europe l'année prochaine même si c'est l'EL.