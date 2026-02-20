Angers-Lille se jouera à huis clos

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !
Je dirai sa 2èmè erreur la première étant de signer à l'OM
t'apprécies l'instant présent mais tu reste pas mal pessimiste pour la suite. donc si on prend "une branlée" contre RCS c'est fini c'est la fin du monde on relèvera plus la tête ? notre série va surement s’arrêter un jour ça m'étonnerait qu'on gagne tout jusqu'à la fin de la saison et c'est pas pour autant qu'on sombrera dans le néant
Mais en fait on n'en sait rien. Suffit d'une branlée contre le RCS (ça peut aller vite … un ballon mal dégagé dès la première minute de jeu avec un but gag, un autre en suivant etc) puis on peut très bien avoir la tête dans le seau suite à ça contre l'OM et on verra toutes les vestes se retourner. En tant que supporter lyonnais j'apprécie l'instant présent et cet instant présent c'est avoir fini premier en phase de poule en EL, ne pas aller en L2 comme on nous le promettait et jouer l'Europe l'année prochaine même si c'est l'EL.
Oulà tu es fou??? Tu veux qu'il se fasse un claquage du neurone avec tout ces chiffres?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
