Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé

Le PSG conteste fermement le fait qu'il reste une partie de la somme due à Kylian Mbappé à régler.

Le Paris SG et Kylian Mbappé, qui étaient en grand froid en raison d’un désaccord à 61 millions d’euros, vont-ils continuer à se faire la tête pour 2 millions d’euros ? Si ce n’est bien évidemment pas une somme négligeable pour le commun des mortels, il y a un désaccord entre le club de la capitale et son ancien buteur sur le dernier règlement des salaires impayés.

Le PSG assure avoir tout réglé

Selon L’Equipe, le clan Mbappé réclame encore deux millions d’euros et est prêt à envoyer les huissiers pour récupérer cette somme due. De son côté, RMC a dévoilé ce vendredi midi la version du Paris SG. Pour le club francilien, tout a été réglé, mais si l’attaquant désormais au Real Madrid n’a pas touché les 61 millions d’euros dans sa totalité, c’est que des charges et des cotisations sociales ont été retenues. C’est la différence entre le montant brut et le total net touché qui explique ces 2 millions d’euros non versés sur le compte de Kylian Mbappé selon le Paris SG.

Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi « s’étonne ainsi que le joueur et ses conseils ignorent la différence entre le net et le brut », glisse même le PSG à la radio sportive.

L’information de L’Equipe comme quoi le PSG espère ne pas avoir à respecter l’obligation de la publication du jugement du tribunal sur son site pendant un mois, et discute en ce sens avec Mbappé, est en revanche confirmée. Pour le moment, sur le sujet, aucun accord n’a été trouvé mais si l’international français souhaite que cette publication soit mise sur le site web du Paris SG, alors le club français n’aura d’autre choix que de l’exécuter. Ce sera, selon RMC, bien le cas dans les prochains jours.