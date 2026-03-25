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Lamine Yamal au PSG pour 350 ME, l'opération est lancée

PSG25 mars , 12:20
parGuillaume Conte
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Le PSG est chaud pour tenter un coup de folie pour faire signer Lamine Yamal l'été prochain. Luis Enrique est fan du joueur, et Paris se rapproche discrètement de son entourage.
Les relations s’étaient réchauffées ces derniers mois entre le PSG et le FC Barcelone. Fin de la Super Ligue, effort pour recruter Dro Fernandez à un montant supérieur à sa clause libératoire, grandes poignées de main et discours encourageant de Nasser Al-Khelaïfi envers Joan Laporta, la hache de guerre a bien été enterrée. Mais cela ne risque pas de durer bien longtemps si les informations de Don Balon devaient se confirmer.

Luis Enrique veut Lamine Yamal

Le média espagnol affirme que Luis Enrique adorerait avoir Lamine Yamal dans son effectif au Paris Saint-Germain, et qu’il souhaite voir ses dirigeants faire le nécessaire pour recruter l’international espagnol. Le PSG ne manque pas de talent en attaque, mais ces derniers mois ont permis de confirmer qu’il fallait au moins un nouveau joueur de premier plan pour compléter l’équipe, et éviter de se trouver à solliciter de trop des joueurs à bout de souffle après l’enchainement des matchs et des saisons.
Ainsi, depuis plusieurs mois, le PSG « travaille discrètement pour ce transfert historique », qui serait le plus important de l’histoire du football. Bien conscient de la valeur de l’ailier barcelonais, Paris envisage de faire une offre à 350 millions d’euros pour récupérer la superstar espagnole. Un joueur majeur signerait alors au Paris SG, mais un joueur qui colle au profil de ce que recherche Luis Enrique, toujours très attentif aux talents issus de la Masia.
Bien évidemment, la position du FC Barcelone est limpide, et ne permet pas d’envisager un transfert aux yeux de la direction catalane. Les difficultés financières du club blaugrana sont néanmoins bien connues, puisqu’intégrer dans l’effectif une nouvelle recrue est à chaque fois très compliqué. Le média espagnol assure qu’une offre de cette ampleur serait forcément étudiée, même si l’idée n’est pas de perdre le meilleur joueur de l’équipe et celui qui est encore le plus prometteur à son jeune âge.
De son côté, Lamine Yamal n’a jamais évoqué la volonté de quitter Barcelone, où on lui fait une confiance aveugle, même quand il a eu des périodes de blessures ou de méforme. Le PSG travaille en tout cas en sous-marin pour étudier cette possibilité, tout en sachant qu’il s’agit pour le moment d’un rêve plus que d’une réalité.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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