Lamine Yamal au PSG pour 350 ME, l'opération est lancée

Peux tu me dire ou tu as vu que l'OL avait demandé un report? C'est faux ce que tu dis, archi faux!! C'est dingue de colporter de la merde comme ça....
de toute facon que ce soit les politiques les hauts fonctionnaires ou les hauts dirigeants des instances .. la seule chose qui les interesse c est l'argent qu'ils ont recu a la fin du mois le reste ....
La ligue n'avait qu'a faire terminer son championnat le 24 mai comme la liga , la serie A etc .... Et se réserve des repos pour ces coupes d'Europes (quart , demies ) c'est toutes les années la même chose Pourquoi Lens devrait il déplacer son match et jouer tous les 3 jours alors qu'ils peuvent jouer le titre
Il sort d'où cet espèce d'abruti pro Lensois ?! Du coup par définition le PSG avait peur de se faire taper par Nantes aussi ?! Je conchie la démago 🤢
Agression ??? Pour une béquille ????
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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🚨💣 BREAKING: Paris Saint-Germain are preparing a massive €350M shock package for Lamine Yamal. A secret meeting has already taken place with Nasser Al-Khelaifi. PSG are ready to go all-in this summer to sign the FC Barcelona wonderkid. The deal could also include Désiré