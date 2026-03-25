Le PSG dicte sa loi en France, l'Angleterre hallucine

La demande du PSG de reporter son match face à Lens fait du bruit en France. La Ligue va trancher jeudi, mais en Angleterre, on rigole de ces petits arrangements pour faire plaisir au club de la capitale.

Pour l’intérêt supérieur du football français, le PSG a décidé d’insister sur sa demande de report du match face à Lens prévu entre ses deux quarts de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. La décision devrait tomber ce jeudi, et la LFP peut très bien choisir de décaler cette rencontre contre l’avis du RC Lens, ce qui ne manquerait pas de faire grincer des dents. Et pas que dans le Nord de la France. En Angleterre, le calendrier avantageux du PSG fait parler, et on souligne que cela démontre à quel point le championnat de France est de qualité secondaire.

En Premier League, on ne peut pas se relâcher, même les matchs contre des équipes comme Bournemouth ou Sunderland sont compliqués. C’est difficile ensuite, quand la Ligue française permet au PSG de réussir en Europe en supprimant des matchs », a livré l’ancien attaquant de Liverpool Peter Crouch sur la chaine TNT, dans des propos repris par Le Parisien. Une prise de parole qui résume l’impression vue de l’étranger, que le Paris du Qatar fait la pluie et le beau temps sur le calendrier de la , a livré l’ancien attaquant de Liverpool Peter Crouch sur la chaine TNT, dans des propos repris par Le Parisien. Une prise de parole qui résume l’impression vue de l’étranger, que le Paris du Qatar fait la pluie et le beau temps sur le calendrier de la Ligue 1 , à son avantage bien sûr.

L'Angleterre, c'est 3 Ligues des Champions en 13 ans

Une chose impensable en Angleterre, où aucun club ne domine totalement, et où les avantages de ce type seraient impossibles avec autant d’équipes engagées dans les compétitions européennes. « Ce genre de demande serait immédiatement rejetée. Ici tout le monde jugerait ça ridicule. Il y a une reconnaissance pour les équipes qui arrivent à ce stade de l’année en devant jouer sur plusieurs fronts. Il faut se taire et faire avec », a souligné au quotidien francilien Isaac Seelochan, journaliste au Daily Mirror.

Reconnaissance, le mot n’est pas forcément bien choisi, car en Angleterre, il n’y a aucune pitié et encore moins un avantage, à aller loin dan toutes les compétitions. Liverpool avait ainsi été obligé de disputer deux matchs en 24 heures en 2019, un au Qatar pour la Coupe du monde des clubs, et un contre Aston Villa en Coupe de la Ligue anglaise. La formation alors dirigée par Jurgen Klopp avait envoyé sa réserve pour cette mission impossible de se dédoubler. En effet, l’Angleterre ne fait pas de cadeaux à ses équipes récompensées sur la scène européenne. Et si la Premier League est clairement le championnat le plus relevé au monde, cela peut aussi expliquer pourquoi les clubs anglais n’ont remporté que trois fois la Ligue des Champions sur ces 13 dernières années.