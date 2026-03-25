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Pourquoi Manchester United supporte l’OL face à l’OM

OM25 mars , 12:00
parGuillaume Conte
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L'OM joue très gros en cette fin de saison, et la défaite face à Lille a rappelé que la troisième place était loin d'être acquise. Si l'OL passait devant l'OM, Manchester United en serait l'un des bénéficiaires.
A la fin des matchs aller, les trois premières places semblaient promises au PSG, à Lens et l’OM cette saison. Si Paris et le RCL sont bien à la lutte pour le titre, Marseille a été totalement décroché ces dernières semaines. La défaite à domicile face à Lille a illustré cette incapacité à revenir dans la course au titre. Et désormais, c’est la précieuse troisième place qui est convoitée par trois autres clubs. Derrière l’OM, l’OL mène la chasse à deux longueurs, à égalité avec Lille et avec Monaco qui revient très fort à seulement trois points des Marseillais, avant de les jouer le dimanche 5 avril prochain.

Une clause à plusieurs millions en danger

En cas de victoire monégasque, cela pourrait permettre à Lyon, en déplacement à Angers, de prendre cette fameuse troisième place et d’espérer valider un billet direct pour la Ligue des Champions. En France, la quatrième place est souvent maudite, et si elle mène aux tours préliminaires de la Ligue des Champions, voir un club tricolore s’en sortir pour enfin atteindre le Graal est très rare. Et l’absence de C1 est très préjudiciable sur le plan financier.
Il y a toutefois un club qui ne se plaindrait pas de voir l’OM échouer dans sa tentative de terminer sur le podium. C’est Manchester United. La Provence révèle que, dans les petites lignes du contrat signé pour faire venir Mason Greenwood, Pablo Longoria avait récupéré 60 % des droits économiques du joueur en cas de revente, contre 40 % pour les Red Devils. Mais si l’OM parvient à valider sa place en Ligue des Champions, ces droits passeront à 65 %. Une petite différence qui n’en est pas une, puisque pour une vente à 100 millions d’euros par exemple, cela représente tout de même 5 millions d’euros.
Il n’est pas certain que la vente de l’Anglais soit à cette hauteur bien évidemment, mais La Provence souligne qu’un transfert semble désormais inévitable, et que des clubs majeurs européens ou saoudiens pourraient faire monter les enchères pour un joueur qui impressionne avec ses statistiques et qui reste encore jeune à 24 ans. En tout cas, l’OM a tout intérêt à valider son billet pour la prochaine Ligue des Champions, sous peine de pleurer doublement avec cette clause.
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"sous peine de pleurer doublement avec cette clause." Ok merci modo,ça va encore attiré les bas du front en tout genre

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Majin Tu peux pas comparé, Lens joue clairement le titre face au PSG. Le PSG a un effectif pour tenir sur plusieurs compétitions,tout comme Strasbourg et sa tripoté de joueurs made in Chelsea

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pompier pyromane .. meme si je trouve que pompier est trop genereux pour lui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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