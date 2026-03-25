TV : TF1 abandonne la France du foot, Larqué écœuré

Ce mardi, le couperet est tombé : Téléfoot quitte l'antenne de TF1. Un choc pour les plus nostalgiques, un écœurement pour Jean-Michel Larqué. Grande voix du football sur TF1, le consultant y voit la mort du ballon rond sur la première chaîne.

C'était pressenti, c'est officiel depuis mardi : Téléfoot ne sera plus diffusé sur TF1 à la rentrée . L'émission emblématique du football français quitte les écrans juste avant son 50e anniversaire. Si le rendez-vous n'attire plus que 800 000 fidèles chaque dimanche matin, c'est un choc pour plusieurs millions de passionnés. La plupart d'entre eux ont découvert le football et le championnat de France avec cette émission. Tous les buts de Ligue 1 y étaient disponibles gratuitement avec des interviews et des reportages exclusifs.

TF1 fait une grosse erreur selon Larqué

Les visages de Thierry Roland, Thierry Gilardi, Didier Roustan reviennent immédiatement à l'évocation de Téléfoot. C'est également le cas avec celui de Jean-Michel Larqué. Consultant pour les matchs de TF1, l'ancien milieu stéphanois apportait aussi son aide le dimanche matin. Dans Rothen s'enflamme sur RMC, il a réagi à la fin de Téléfoot. Non sans amertume, il a fustigé le choix de son ancien employeur. Pour lui, c'est la dernière étape d'un abandon progressif du ballon rond par la première chaîne hexagonale.

« TF1 à l’époque avait tout le football : l’Équipe de France, les coupes d’Europe. Qui ne se rappelle pas des soirées de coupe d’Europe animées par Roger Zabel ? Et le Téléfoot où il y avait tous les (buts de Ligue 1). Bon, TF1 a choisi de tourner le dos à ses meilleures audiences. Quand je travaillais à TF1, les 20 meilleures audiences qui étaient les 20 meilleures audiences de la télé française étaient des matchs de football. […] Je crois que c’est un choix éditorial catastrophique de la part de la chaîne qui perd régulièrement des parts d’audiences. On a tourné le dos à un football populaire », a t-il commenté.

Malheureusement, la décision de TF1 semblait inéluctable au vu des audiences déclinantes de ce programme mythique. Toutefois, pas sûr que la popularisation du football décline sans Téléfoot. Internet et les réseaux sociaux sont en première ligne désormais pour faire apprécier le foot aux nouvelles générations.