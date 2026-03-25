Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

Le retour de la trêve internationale risque d’être mouvementée en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg ont demandé le report de leur match de Ligue 1 placé entre les quarts de finale de Coupe d’Europe. Certains observateurs affirment que c’est une démarche égoïste de la part des clubs.

Choc annoncé dans la lutte au titre le 11 avril prochain, le Paris Saint-Germain se déplace à Bollaert pour y défier le Racing Club de Lens . Problème, le club de la capitale dispute trois jours avant un quart de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool. Comme pour le huitième de finale face à Chelsea, le vainqueur en titre de la C1 a demandé le report de son match de championnat à la LFP, tout comme Strasbourg qui affronte Brest et qui jouera son quart de finale en Conference League.

Réunion ce jeudi à la Ligue

Le RC Lens a récemment publié un communiqué pour exprimer son désaccord dans cette démarche. Sur le plateau de l’équipe du soir, le journaliste lyonnais Hugo Guillemet s’est exprimé sur la situation. Selon lui, le PSG craint ce déplacement à Bollaert. « J’ai remarqué dans la séquence, la sournoiserie de la communication du PSG. D’abord dans les médias etc. Puis ensuite avec ce que vous nous avez lu. Parce qu’effectivement, l’intérêt supérieur du football français, ils n’en ont rien à cirer, c’est leur intérêt qui prime. Pourquoi ? Parce que l’indice UEFA, il concerne la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, elle ne les concernera jamais. Dans les autres championnats, on a parlé du Portugal, mais vous pensez qu’en Angleterre, Liverpool va reporter son match contre Fulham, non. Vous pensez que le Real Madrid va reporter son match contre Gérone, non. Je vais vous dire la vérité, le PSG n'a pas peur de Liverpool, ils ont peur de Lens. Ils ont peur de se faire taper à Bollaert, » explique-t-il.

La LFP réunira ce jeudi un conseil d’administration pour statuer sur la situation et du sort des deux matchs (Lens-PSG et Brest-Strasbourg).