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Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

PSG25 mars , 13:40
parNathan Hanini
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Le retour de la trêve internationale risque d’être mouvementée en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg ont demandé le report de leur match de Ligue 1 placé entre les quarts de finale de Coupe d’Europe. Certains observateurs affirment que c’est une démarche égoïste de la part des clubs.
Choc annoncé dans la lutte au titre le 11 avril prochain, le Paris Saint-Germain se déplace à Bollaert pour y défier le Racing Club de Lens. Problème, le club de la capitale dispute trois jours avant un quart de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool. Comme pour le huitième de finale face à Chelsea, le vainqueur en titre de la C1 a demandé le report de son match de championnat à la LFP, tout comme Strasbourg qui affronte Brest et qui jouera son quart de finale en Conference League.

Réunion ce jeudi à la Ligue

Le RC Lens a récemment publié un communiqué pour exprimer son désaccord dans cette démarche. Sur le plateau de l’équipe du soir, le journaliste lyonnais Hugo Guillemet s’est exprimé sur la situation. Selon lui, le PSG craint ce déplacement à Bollaert. « J’ai remarqué dans la séquence, la sournoiserie de la communication du PSG. D’abord dans les médias etc. Puis ensuite avec ce que vous nous avez lu. Parce qu’effectivement, l’intérêt supérieur du football français, ils n’en ont rien à cirer, c’est leur intérêt qui prime. Pourquoi ? Parce que l’indice UEFA, il concerne la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, elle ne les concernera jamais. Dans les autres championnats, on a parlé du Portugal, mais vous pensez qu’en Angleterre, Liverpool va reporter son match contre Fulham, non. Vous pensez que le Real Madrid va reporter son match contre Gérone, non. Je vais vous dire la vérité, le PSG n'a pas peur de Liverpool, ils ont peur de Lens. Ils ont peur de se faire taper à Bollaert, » explique-t-il.
La LFP réunira ce jeudi un conseil d’administration pour statuer sur la situation et du sort des deux matchs (Lens-PSG et Brest-Strasbourg).

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Le PSG dicte sa loi en France, l'Angleterre hallucine

Peux tu me dire ou tu as vu que l'OL avait demandé un report? C'est faux ce que tu dis, archi faux!! C'est dingue de colporter de la merde comme ça....

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de toute facon que ce soit les politiques les hauts fonctionnaires ou les hauts dirigeants des instances .. la seule chose qui les interesse c est l'argent qu'ils ont recu a la fin du mois le reste ....

Lens refuse un report, la réponse cinglante du PSG

La ligue n'avait qu'a faire terminer son championnat le 24 mai comme la liga , la serie A etc .... Et se réserve des repos pour ces coupes d'Europes (quart , demies ) c'est toutes les années la même chose Pourquoi Lens devrait il déplacer son match et jouer tous les 3 jours alors qu'ils peuvent jouer le titre

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

Il sort d'où cet espèce d'abruti pro Lensois ?! Du coup par définition le PSG avait peur de se faire taper par Nantes aussi ?! Je conchie la démago 🤢

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Agression ??? Pour une béquille ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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