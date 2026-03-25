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Tottenham : De Zerbi change d'avis et surprend tout le monde

Premier League25 mars , 13:00
parGuillaume Conte
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Le nom d'Adi Hutter est évoqué pour succéder à Igor Tudor comme entraineur de Tottenham. Mais Roberto De Zerbi serait finalement intéressé par l'opération maintien.
Tottenham, finaliste de la Ligue des Champions en 2019 et très solide club de Premier League sur le plan financier, ne s’en sort pas de ses saisons compliquées. L’an dernier déjà, les Spurs avaient énormément souffert pour stagner dans le ventre mou mais sauver les apparences avec une victoire en Europa League.

Duel entrez Hutter et De Zerbi

Cette saison, c’est encore pire et les Spurs, éliminés de la Ligue des Champions par l’Atlético de Madrid, sont surtout en grande difficulté en championnat. Les entraineurs successifs n’arrivent pas à trouver la solution d’un groupe pourtant loin d’être ridicule sur le papier. Cette semaine, avec la trêve internationale, c’est le nouvel entraineur Igor Tudor qui pourrait déjà prendre la porte, selon les informations de Team Talk. L’accord a été trouvé, et il reste à officialiser cette décision qui laisse le banc des Spurs libre pour les deux derniers mois de compétition. Ces dernières heures, le nom d'Adi Hutter a été évoqué pour remplacer le Croate, mais une nouvelle information est apparue et a de quoi surprendre.
En effet, selon les informations de INews, Roberto De Zerbi est partant pour tenter l’opération maintien avec le club londonien. Au départ, l’ancien entraîneur de l’OM ne souhaitait rejoindre Tottenham que la saison prochaine, pour partir sur une base saine, à condition que le maintien soit acquis bien évidemment. Mais le média britannique l’affirme, Roberto De Zerbi pourrait « se salir les mains » et tenter la mission de maintenir le club en Premier League sur deux mois. Avant de s’installer sur le long terme en cas de succès. Il reste à savoir si ce revirement de situation sera trop tardif ou pas pour les Spurs.
A sept journées de la fin, Tottenham possède un point d’avance sur West Ham, le 18e, et reste sur quatre défaites en cinq matchs.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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