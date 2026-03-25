Tottenham : De Zerbi change d'avis et surprend tout le monde

Le nom d'Adi Hutter est évoqué pour succéder à Igor Tudor comme entraineur de Tottenham. Mais Roberto De Zerbi serait finalement intéressé par l'opération maintien.

Tottenham, finaliste de la Ligue des Champions en 2019 et très solide club de Premier League sur le plan financier, ne s’en sort pas de ses saisons compliquées. L’an dernier déjà, les Spurs avaient énormément souffert pour stagner dans le ventre mou mais sauver les apparences avec une victoire en Europa League.

Duel entrez Hutter et De Zerbi

Cette saison, c’est encore pire et les Spurs, éliminés de la Ligue des Champions par l’Atlético de Madrid, sont surtout en grande difficulté en championnat. Les entraineurs successifs n’arrivent pas à trouver la solution d’un groupe pourtant loin d’être ridicule sur le papier. Cette semaine, avec la trêve internationale, c’est le nouvel entraineur Igor Tudor qui pourrait déjà prendre la porte, selon les informations de Team Talk. L’accord a été trouvé, et il reste à officialiser cette décision qui laisse le banc des Spurs libre pour les deux derniers mois de compétition. Ces dernières heures, le nom d'Adi Hutter a été évoqué pour remplacer le Croate, mais une nouvelle information est apparue et a de quoi surprendre.

se salir les mains » et tenter la mission de maintenir le club en Premier League sur deux mois. Avant de s’installer sur le long terme en cas de succès. Il reste à savoir si ce revirement de situation sera trop tardif ou pas pour les Spurs. En effet, selon les informations de INews , Roberto De Zerbi est partant pour tenter l’opération maintien avec le club londonien. Au départ, l’ancien entraîneur de l’OM ne souhaitait rejoindre Tottenham que la saison prochaine, pour partir sur une base saine, à condition que le maintien soit acquis bien évidemment. Mais le média britannique l’affirme, Roberto De Zerbi pourrait «» et tenter la mission de maintenir le club en Premier League sur deux mois. Avant de s’installer sur le long terme en cas de succès. Il reste à savoir si ce revirement de situation sera trop tardif ou pas pour les Spurs.

A sept journées de la fin, Tottenham possède un point d’avance sur West Ham, le 18e, et reste sur quatre défaites en cinq matchs.