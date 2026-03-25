Tottenham : De Zerbi change d'avis et surprend tout le monde

Peux tu me dire ou tu as vu que l'OL avait demandé un report? C'est faux ce que tu dis, archi faux!! C'est dingue de colporter de la merde comme ça....
de toute facon que ce soit les politiques les hauts fonctionnaires ou les hauts dirigeants des instances .. la seule chose qui les interesse c est l'argent qu'ils ont recu a la fin du mois le reste ....
La ligue n'avait qu'a faire terminer son championnat le 24 mai comme la liga , la serie A etc .... Et se réserve des repos pour ces coupes d'Europes (quart , demies ) c'est toutes les années la même chose Pourquoi Lens devrait il déplacer son match et jouer tous les 3 jours alors qu'ils peuvent jouer le titre
Il sort d'où cet espèce d'abruti pro Lensois ?! Du coup par définition le PSG avait peur de se faire taper par Nantes aussi ?! Je conchie la démago 🤢
Agression ??? Pour une béquille ????
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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Everyone at Tottenham Hotspur is deeply saddened to hear of the passing of Igor Tudor's father, Mario. Our thoughts and condolences go out to Igor and his family during this incredibly difficult time 🤍