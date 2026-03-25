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Faute sur Endrick, les arbitres enfoncent l'OL

OL25 mars , 12:40
parGuillaume Conte
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Ça joue. L'OL a beaucoup pesté contre la faute non sifflée sur Endrick amenant le pénalty décisif pour Monaco. La direction de l'arbitrage n'a même pas daigné regarder cette action.
Week-end de polémique arbitrale lors de la 27e journée de Ligue 1. Ce n’est pas vraiment une nouveauté tant cela devient récurrent. Mais d’habitude surtout quand cela concerne les grosses affiches, les décisions arbitrales qui ont fait parler sont disséquées par la direction de l’arbitrage dans son debrief effectué deux ou trois jours après les matchs.

L'action pas revue par la Direction de l'Arbitrage

Mais dans la communication de la FFF de ce mercredi midi, aucune trace du match entre l’OL et Monaco. Pourtant, sur le penalty transformé par Folarin Balogun, les Lyonnais ont réclamé pendant de longues minutes, images à l’appui une faute au préalable sur Endrick, qui avait vu son maillot être bien tiré en effet. Pas suffisant aux yeux de François Letexier pour siffler, et l’arbitre international n’a ensuite pas été appelé par la VAR pour venir se faire un avis.
Par la suite, le silence a été total alors que les joueurs lyonnais, et Paulo Fonseca pestaient contre cette décision incompréhensible à leurs yeux. Et malgré les complaintes, la direction de l’arbitrage n’a pas trouvé que cette action méritait de s’y attarder. A moins que, sans virer dans le complotisme, l’échange entre les officiels ne soit pas utilisable ou très valorisant…
En tout cas, l’OL n’aura pas l’explication et la transparence promise par les arbitres pour ce genre de cas de figure. Même si cela n’explique bien évidemment pas la méforme actuelle de la formation rhodaniens, les joueurs de Paulo Fonseca sont en difficulté et rien ne semble tourner en leur faveur.
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Agression ??? Pour une béquille ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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