Pas de jaloux pour l'OM, l'agression sur Greenwood également zappée

Malgré la grosse polémique lors de OM - Lille après un vilain geste sur Mason Greenwood qui n'a pas découlé sur un carton rouge, la Direction de l'Arbitrage a complètement oublié de revenir sur cette situation lors de son traditionnel débrief des décisions arbitrales.

Après chaque journée de Ligue 1, la Direction de l'Arbitrage de la Fédération française de football publie un traditionnel débrief qui lui permet de revenir sur les décisions arbitrales délicates qui ont été prises lors des matchs du week-end précédent. L'occasion d'appuyer les choix faits par les hommes au sifflet, ou au contraire les déjuger. Forcément, après une 27e journée marquée par des grosses polémiques, notamment lors du match entre l' OM et Lille, le compte-rendu était particulièrement attendu par les supporters phocéens et les membres du club qui ont encore en travers de la gorge la décision étonnante de ne pas exclure Calvin Verdonk après son vilain geste sur Mason Greenwood. Sauf que la FFF n'a rien dit…

Silence radio pour l'OM

Si la FFF a bien relevé certaines autres situations qui ont mérité un appui de la VAR (pénalty obtenu par le PSG face à Nice, but signalé hors-jeu à Rennes face à Metz), elle n'a rien communiqué sur le vilain geste de Calvin Verdonk. Sur une contre-attaque marseillaise à la 12e minute de jeu, Calvin Verdonk s'est rendu coupable d'une grossière faute d'anti-jeu sur Mason Greenwood qui aurait bien mérité un carton rouge. L'attaquant britannique a été lourdement déstabilisé, s'est relevé directement pour protester, et a fini par prendre un carton jaune pour sa conduite. Cinq minutes plus tard, il était remplacé pour cause de blessure. De son côté, le Lillois n'a écopé que d'un carton jaune de la part de Benoit Bastien dans la foulée d'une mêlée générale entre Phocéens et Dogues.

Le silence radio de la Direction de l'Arbitrage sur cette situation polémique risque finalement de faire beaucoup de bruit. Surtout, alors qu'un deuxième jugement à cette décision particulièrement litigieuse, à froid, était très attendu par la sphère marseillaise, l'absence de débrief risque de cultiver encore un peu plus la sensation que les instances jouent parfois contre l'OM. Dans ce malheureux incident sort toutefois une bonne nouvelle puisque si une grave blessure était à craindre, Mason Greenwood ne souffre que d'une béquille au quadriceps gauche. Comme l'OL avec Endrick en tout cas, Marseille n'aura pas le fin mot de cette histoire.