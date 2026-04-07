L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide

Nuamah il a pas Jouer depuis une Saison ça sert a rien de Compter sur lui cette Saison et Même pendant sa Meilleur période y’a dû avoir Même pas 5 bon Match. Même si il rejoue c’est pas lui qui va Changer visage dé equipe
Pkoi on a pris ce joueur. Y'a une histoire de sous et d'agent derrière c'est pas possible. Aussi bien sportivement qu'au niveau économique et du besoin au moment du mercato, il n'y a rien qui puisse justifier ce transfert. Et voilà comment faire cracher 6M et se créer des maux de tête pour le transférer cet été ou cet hiver. Je suis dégouté.
La sphère facho-machiste 🤣🤣🤣
Qui en passe 3 dans ton chiotte de stade
Petit délire : Balerdi part avec Pavard. Ordonnez prend la place de titulaire avec Aguerd. Égan Riley Médina et ce jeune prennent place sur le banc. Ça c'est si on finit sur le podium. Sinon on va chialer.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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