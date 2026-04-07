L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide

En forme depuis la nomination d’Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid, Vinicius Junior n’a toutefois pas encore prolongé son contrat, qui expire en juin 2027. Une aubaine pour le PSG ?

Où jouera Vinicius Junior la saison prochaine ? C’est une question à laquelle personne n’a encore la réponse, pas même le principal intéressé, ni Florentino Pérez. En effet, le Brésilien va bientôt arriver dans la dernière année de son contrat, qui expire en juin 2027. En grosse difficulté en début de saison, l’ailier de 25 ans a repris des couleurs depuis le départ de Xabi Alonso et la nomination d’Alvaro Arbeloa. Décisif contre Manchester City avec une double-confrontation brillante sur le plan personnel, Vinicius est toujours en négociations pour une éventuelle prolongation. Mais alors que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé, son agent sonde logiquement le marché européen.

Le journaliste Ekrem Konur nous apprend notamment que les représentants de Vinicius Junior ont contacté le Paris Saint-Germain mais aussi Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool et le Bayern Munich afin de prendre la température et voir si un transfert de Vinicius dans l’un des ces gros clubs européens est envisageable. La raison de cette démarche ? Les négociations pour la prolongation de « Vini » au Real Madrid sont « au point mort » depuis plusieurs semaines. L’Arabie Saoudite est toujours prête à passer à l’action si l’occasion venait à se présenter, rappelle notre confère sur X.

L'agent de Vinicius s'active

Pour l’heure, on ignore quelle a été la réponse de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi à Vinicius et à son entourage. Le Brésilien ne semble plus vraiment entrer dans la politique de recrutement du PSG, qui privilégie à présent des joueurs qui n’ont pas encore explosé au plus haut niveau et dont la valeur marchande ne dépasse pas, en général, les 50 millions d’euros. Le Qatar fera-t-il une exception si l’occasion d’acheter une méga-star telle que Vinicius venait à se présenter dans les prochaines semaines ? Difficile de pronostiquer quel sera le choix du Paris Saint-Germain au sujet d’un Vinicius qui a en tout cas prouvé depuis quelques semaines qu’il faisait de nouveau partie des meilleurs joueurs de la planète.