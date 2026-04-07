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L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide

PSG07 avr. , 13:20
parCorentin Facy
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En forme depuis la nomination d’Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid, Vinicius Junior n’a toutefois pas encore prolongé son contrat, qui expire en juin 2027. Une aubaine pour le PSG ?
Où jouera Vinicius Junior la saison prochaine ? C’est une question à laquelle personne n’a encore la réponse, pas même le principal intéressé, ni Florentino Pérez. En effet, le Brésilien va bientôt arriver dans la dernière année de son contrat, qui expire en juin 2027. En grosse difficulté en début de saison, l’ailier de 25 ans a repris des couleurs depuis le départ de Xabi Alonso et la nomination d’Alvaro Arbeloa. Décisif contre Manchester City avec une double-confrontation brillante sur le plan personnel, Vinicius est toujours en négociations pour une éventuelle prolongation. Mais alors que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé, son agent sonde logiquement le marché européen.
Le journaliste Ekrem Konur nous apprend notamment que les représentants de Vinicius Junior ont contacté le Paris Saint-Germain mais aussi Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool et le Bayern Munich afin de prendre la température et voir si un transfert de Vinicius dans l’un des ces gros clubs européens est envisageable. La raison de cette démarche ? Les négociations pour la prolongation de « Vini » au Real Madrid sont « au point mort » depuis plusieurs semaines. L’Arabie Saoudite est toujours prête à passer à l’action si l’occasion venait à se présenter, rappelle notre confère sur X.

L'agent de Vinicius s'active

Pour l’heure, on ignore quelle a été la réponse de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi à Vinicius et à son entourage. Le Brésilien ne semble plus vraiment entrer dans la politique de recrutement du PSG, qui privilégie à présent des joueurs qui n’ont pas encore explosé au plus haut niveau et dont la valeur marchande ne dépasse pas, en général, les 50 millions d’euros. Le Qatar fera-t-il une exception si l’occasion d’acheter une méga-star telle que Vinicius venait à se présenter dans les prochaines semaines ? Difficile de pronostiquer quel sera le choix du Paris Saint-Germain au sujet d’un Vinicius qui a en tout cas prouvé depuis quelques semaines qu’il faisait de nouveau partie des meilleurs joueurs de la planète.

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Pkoi on a pris ce joueur. Y'a une histoire de sous et d'agent derrière c'est pas possible. Aussi bien sportivement qu'au niveau économique et du besoin au moment du mercato, il n'y a rien qui puisse justifier ce transfert. Et voilà comment faire cracher 6M et se créer des maux de tête pour le transférer cet été ou cet hiver. Je suis dégouté.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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