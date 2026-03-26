PSG : Nuno Mendes menacé par un transfert surprise

Même s’il dispose du meilleur latéral gauche du monde en la personne de Nuno Mendes, le PSG garde un oeil sur les autres spécialistes du poste. Le club parisien apprécie par exemple Alphonso Davies.

Peu utilisé par Vincent Kompany cette saison en raison de ses blessures à répétition, Alphonso Davies n’en reste pas moins un joueur très courtisé. Rien d’étonnant puisque le latéral canadien, en plus d’être encore jeune (25 ans), est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le latéral gauche du Bayern Munich est une vraie pile électrique et son profil n’est pas sans rappeler celui d’un certain… Nuno Mendes. Cela tombe bien, le PSG n’a pas de véritable doublure au Portugais si ce n’est Lucas Hernandez, qui a de fortes chances d’être poussé vers la sortie cet été

Pour remplacer le champion du monde français, Paris se verrait bien miser sur Alphonso Davies, justement. C’est en tout cas que ce que nous apprend le site Team Talk, qui explique que Paris fait partie des nombreux courtisans de l’international canadien (58 sélections, 15 buts). Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2030, le natif de Buduburam est également ciblé par le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United ainsi que Liverpool. Le média britannique explique que récemment, Arsenal, Chelsea et Manchester City se sont également assis à la table des clubs intéressés par Alphonso Davies. Autant dire que la concurrence fait rage pour s’offrir le très offensif latéral canadien, et cela malgré sa faculté à se blesser très régulièrement.

Le PSG dans la course pour Davies

Nos confrères ajoutent que pour l’heure, le Bayern Munich ne cherche pas « activement » à se séparer d’Alphonso Davies. En revanche, le club allemand ne fait pas de son latéral un joueur intransférable. Au contraire, si un club propose un montant important, les Bavarois sont prêts à ouvrir la porte à un départ de Davies. La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par le champion d’Allemagne en titre pour son défenseur d’1m85, valorisé par Transfermarkt aux alentours de 45 millions d’euros. Une somme très faible au vu du potentiel immense du joueur, mais qui s’explique principalement par ses pépins physiques bien trop nombreux pour en faire un élément fiable à long terme.