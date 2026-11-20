Le quart de finale de la Ligue des Nations a été tiré, et ce sera une rencontre entre la France et l'Espagne, avec un match retour dans l'hexagone. Bon courage à Zidane et ses troupes.

Victorieuse de sa poule de façon plus compliquée que prévu, la France abordait ce tirage des quarts de finale de la Ligue des Nations au sort dans la peau de l’un des favoris. L’idée principale était d’éviter l’Espagne, finalement deuxième de sa poule après sa défaite contre l’Angleterre à la dernière journée.

Les joueurs de Zinedine Zidane connaissent désormais leur sort et ils affronteront l’Espagne. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi midi et les Bleus auront donc l’avantage de recevoir au retour. Les matchs auront lieu entre le 25 et le 30 mars. Ce sera bien évidemment une retrouvaille des dernières confrontations entre les Bleus et la Roja, avec souvent une victoire espagnole, comme à l’Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026.

A noter que pour l’organisation du Final Four, l’UEFA désignera début décembre un quart de finale, dont le vainqueur accueillera les demi-finales de cette épreuve au mois de juin. Pour le moment, la France, l’Espagne et l’Angleterre sont candidats à ce Final Four, avec Saint-Etienne et Lyon pour l’hexagone. Il y a donc de grandes chances que le vainqueur de France-Espagne soit l'organisateur de ce Final 4.

Les quarts de finale de la Ligue des Nations :

France - Espagne

Angleterre - Norvège

Portugal - Pays-Bas

Allemagne - Belgique