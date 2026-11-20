Transféré du Real Madrid à Côme pour 66 millions d'euros en août 2024, Nico Paz fait des étincelles sous le maillot du club italien. Compte tenu des performances de l'international argentin, Florentino Perez a décidé de lever l'option qu'il avait placée dans le contrat de vente de Paz à Côme.

Tout comme il l'avait fait lors du transfert de Mariano Diaz à l'Olympique Lyonnais, le président du Real Madrid a inclus une option permettant aux Merengue de faire revenir un joueur s'ils le souhaitaient lors du départ de Nico Paz à Côme il y a deux ans. Face aux performances du milieu offensif de 22 ans, Florentino Perez a bien compris qu'il était intéressant pour son club de lever cette option. En effet, si le joueur de Côme est désormais valorisé à 120 millions d'euros, le Mundo Deportivo révèle que le Real Madrid ne devra débourser que 80 millions d'euros pour activer le retour automatique du joueur actuellement entraîné par Cesc Fabregas. Et le patron du Real aurait déjà décidé de contacter Côme afin de prévenir le club italien de ses intentions.

Madrid va payer 80ME pour récupérer Nico Paz

Lors de l'émission « Deportes Cope », nos confrères espagnols ont expliqué que Florentino Perez avait déjà envisagé de faire revenir Nico Paz l'été dernier, mais que le joueur argentin avait convaincu le président madrilène de le laisser une saison de plus à Côme afin de se faire une expérience supplémentaire, le club italien participant à la Ligue des champions. Mais, cette fois, Florentino Perez ne changera plus d'avis et le média sportif espagnol confirme que la décision de faire revenir Nico Paz est définitive et que Côme en aurait déjà été informé. Pour Madrid, s'offrir un tel talent pour 80 millions d'euros est évidemment une belle opération financière, mais le club n'a pas encore totalement convaincu Nico Paz, lequel ne souhaite pas rejoindre un club où il n'est pas certain d'avoir une place de titulaire.

En attendant, l'enthousiasme autour de l'international argentin est toujours aussi grand. Ainsi, en Argentine, on raconte que la mère de Lionel Messi aurait fait du joueur de Côme le successeur désigné de la Pulga. « Nico est allé la saluer et elle lui a pris la main et lui a dit : “ Tu es le successeur de mon fils” », raconte la radio argentine Radio La Red. Une phrase qui aurait choqué le jeune joueur, lequel est un fan absolu de Lionel Messi.