Coup d'accélération brutal pour un retour de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais. L'attaquant français essaye de se sortir de son contrat avec l'Arabie Saoudite, et discute avec Matthieu Louis-Jean dans le même temps.

Avant même la reprise du championnat et le match de samedi à Lille, les supporters de l’OL vont retrouver le sourire. En cette fin de semaine, Karim Benzema a mis le feu en dévoilant une photo de lui d’il y a 20 ans, à sa jeune époque lyonnaise. Un clin d’oeil et rien de plus ? Pas si sûr, car selon les informations du média lyonnais Ferveur Lyonnaise, il y a bien des discussions qui pourraient amener le retour de KB9 dans son club formateur.

Benzema négocie avec l'Arabie Saoudite et l'OL

Handicapé par les blessures de Loïs Openda et Pavel Sulc, l’OL n’a pas beaucoup de choix à offrir à Carlos Vicens en attaque. Voir l’ancien Ballon d’Or revenir 17 ans après son départ peut donc faire office de doux rêve. Mais le média lyonnais l’affirme, Benzema et son entourage négocient avec l’Arabie Saoudite pour se défaire du contrat d’ambassadeur qui le lie à la Saudi Pro League même s’il n’est plus un joueur d’Al-Hilal depuis cet été. Il faut dire que le contrat est très rentable, et le Royaume du Golfe continue de payer grassement l’attaquant français pour habiter en Arabie saoudite. La seule solution est de faire une croix sur tous les gains du contrat, ce qui est donc discuté en ce moment par les avocats de l’ancien joueur du Real Madrid.

Ferveur Lyonnaise évoque une issue positive en vue, et une fin officielle du contrat possible pour la semaine prochaine. Dès lors, le « Nueve » sera libre de tout engagement, et il aura alors l’occasion de finaliser son arrivée à l’OL. Car Matthieu Louis-Jean, conscient que son attaque n’était pas suffisamment en forme, a pris le dossier à bras le corps et cherche à finaliser cette signature d’envergure, qui représenterait un coup assez faramineux. Depuis mercredi, les deux parties discutent et l’idée de voir Benzema boucler la boucle en signant à l’OL est désormais clairement évoquée, même s’il faut que tout le monde y trouve son compte.