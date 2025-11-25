La Farmers League, ça fait marrer le PSG

Souvent pointée du doigt comme le vilain petit canard des grands championnats européens, la Ligue 1 n'est pas une partie de plaisir pour une star du PSG.

Recruté il y a bientôt un an en provenance de Naples, Khvitcha Kvaratskhelia n’a pas mis bien longtemps à s’adapter au jeu du PSG et au championnat de France. Si le Géorgien n’est pas un pur buteur, il adore toujours autant provoquer les défenseurs adverses. Et en France, il a trouvé à qui parler avec des adversaires qui misent souvent sur le physique.

Interrogé en conférence de presse avant le match face à Tottenham, « Kvara » a tenu à envoyer un message à tous ceux qui estiment que le PSG se balade en Farmers League. Une critique souvent entendue de la part de nos voisins anglais, pour qui la Ligue 1 est vraiment un championnat de seconde zone dans lequel Paris ne se fatigue pas beaucoup.

La Ligue 1 est dans le Top, et pas 5e

« Avant d'arriver, je pensais que c'était plus facile. Mais c'est très difficile, il y a de l'impact physique, de la vitesse, c'est l'un des meilleurs Championnats dans le top 5. Ceux qui disent que c'est facile ont tort », a expliqué le Géorgien, qui voit que cette saison, chaque victoire est compliquée à aller chercher pour le Paris SG, même si cela n’empêche pas le club de la capitale d’être leader de la Ligue 1.

En tout cas, en éliminant la saison dernière, Arsenal, Aston Villa et Liverpool tout en battant Manchester City en poules, le PSG a gagné le respect de l’Angleterre. Un statut à confirmer ce mercredi contre Tottenham, une équipe à la peine en Premier League. Mais Paris, battu à domicile par le Bayern Munich lors du dernier match, n’est pas non plus dans sa meilleure forme.