La Farmers League, ça fait marrer le PSG

PSG25 nov. , 15:40
parGuillaume Conte
Souvent pointée du doigt comme le vilain petit canard des grands championnats européens, la Ligue 1 n'est pas une partie de plaisir pour une star du PSG.
Recruté il y a bientôt un an en provenance de Naples, Khvitcha Kvaratskhelia n’a pas mis bien longtemps à s’adapter au jeu du PSG et au championnat de France. Si le Géorgien n’est pas un pur buteur, il adore toujours autant provoquer les défenseurs adverses. Et en France, il a trouvé à qui parler avec des adversaires qui misent souvent sur le physique.
Interrogé en conférence de presse avant le match face à Tottenham, « Kvara » a tenu à envoyer un message à tous ceux qui estiment que le PSG se balade en Farmers League. Une critique souvent entendue de la part de nos voisins anglais, pour qui la Ligue 1 est vraiment un championnat de seconde zone dans lequel Paris ne se fatigue pas beaucoup. 

La Ligue 1 est dans le Top, et pas 5e

« Avant d'arriver, je pensais que c'était plus facile. Mais c'est très difficile, il y a de l'impact physique, de la vitesse, c'est l'un des meilleurs Championnats dans le top 5. Ceux qui disent que c'est facile ont tort », a expliqué le Géorgien, qui voit que cette saison, chaque victoire est compliquée à aller chercher pour le Paris SG, même si cela n’empêche pas le club de la capitale d’être leader de la Ligue 1. 
En tout cas, en éliminant la saison dernière, Arsenal, Aston Villa et Liverpool tout en battant Manchester City en poules, le PSG a gagné le respect de l’Angleterre. Un statut à confirmer ce mercredi contre Tottenham, une équipe à la peine en Premier League. Mais Paris, battu à domicile par le Bayern Munich lors du dernier match, n’est pas non plus dans sa meilleure forme.

Derniers commentaires

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

Ou du diabolo 😏

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

On se fait bien chier a s'inventer des problèmes. Ils ont bien eu raison de prendre l'avion.

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...

OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?

Karabec est nul, un journaliste pro-OL le défonce

Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

