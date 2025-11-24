TV : PSG - Tottenham, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Trois semaines après sa défaite contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain doit se racheter face à Tottenham pour se rapprocher d’une qualification directe pour la phase finale de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour PSG - Tottenham ?

Après avoir parfaitement réussi son retour de trêve internationale face au Havre le week-end dernier (3-0), le club de la capitale française veut laver l’affront du Bayern face à Tottenham. Cette rencontre de Ligue des Champions se disputera ce mercredi 26 novembre à 21h00 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Tottenham ?

Canal+. Pour cette 5e journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, le match du PSG face aux Spurs de Tottenham sera diffusé en affiche sur l’antenne de

Les compos probables de PSG - Tottenham :

Leader de la Ligue 1, le PSG a perdu sa place dans le peloton de tête de la Ligue des Champions en perdant face au Bayern Munich au début du mois de novembre (1-2). Désormais cinquième du classement de la C1, avec trois points de retard sur le Bayern, Arsenal et l’Inter, Paris doit l’emporter contre les Spurs pour garder sa place dans le Top 8. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Doué ou Hakimi, alors que Dembélé est encore incertain.

La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.

À la peine en Premier League, avec une neuvième place après sa cuisante défaite dans le derby de Londres contre Arsenal dimanche (1-4), Tottenham réalise un bon départ en LDC. Avec deux victoires et deux nuls, les Spurs restent invaincus en C1 et se classent aux portes du Top 8, à une longueur du PSG. Autant dire que les hommes de Thomas Frank viendront au Parc avec des ambitions. Pour ce match, Tottenham composera sans Johnson, Kulusevski, Maddison, Solanke, Takai ou Tel.

Lire aussi PL : Tottenham coule à Arsenal avant de défier le PSG

La compo probable de Tottenham : Vicario - Danso, Romero, Van de Ven - Spence, Palhinha, Betancur, Udogie - Kudus, Richarlison, Odobert.