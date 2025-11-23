ICONSPORT_277886_0075

PSG : Gonçalo Ramos est condamné

Le PSG a battu Le Havre 3-0 mais ce fut loin d'être évident pour les Parisiens. Ils n'ont pas été aidés par un Gonçalo Ramos transparent en attaque. Si prolifique quand il entre en jeu, le buteur portugais a sans doute perdu ses derniers espoirs d'être titulaire.
Dépossédé pendant 24 heures de la tête du championnat par l'OM, le Paris Saint-Germain a du s'employer pour reprendre son dû. Face à une équipe havraise ambitieuse, le PSG a souffert défensivement. Il lui a fallu plus d'une heure de jeu pour se mettre à l'abri au score et pour l'emporter 3-0. Les hommes de Luis Enrique ont été maladroits en attaque. Très actif, le jeune Ibrahim Mbaye a gâché plusieurs munitions intéressantes. Cela reste largement mieux que Gonçalo Ramos, peu à l'aise avec le ballon dans la surface normande.

Ramos titulaire, c'est oublié

Ayant récolté la note de 3 sur 10 dans L'Equipe, l'attaquant portugais a affiché un visage pâle samedi soir. Ramos a semblé très emprunté dans le dernier geste face au but adverse. Une performance catastrophique qui étonne au vu de ses entrées en jeu souvent décisives sous le maillot parisien. Malgré son statut de remplaçant, l'ancien joueur de Benfica a déjà inscrit 5 buts toutes compétitions confondues cette saison. Il avait récemment marqué un but de renard contre Nice pour offrir la victoire au PSG à la dernière seconde.
Ces deux visages totalement opposés imposent un destin à Gonçalo Ramos, celui d'être définitivement remplaçant à Paris puisqu'il n'excelle que dans ce rôle. « Je pense que c’est clair, Gonçalo Ramos c’est le supersub. D’ailleurs, c’est le meilleur buteur en sortie de banc du PSG. Il faut qu’il reste sur ce job-ci. C’est vrai qu’il n’a pas marqué des points (contre Le Havre) encore une fois », a analysé l'ancien défenseur luxembourgeois Maxime Chanot dans l'After Foot sur RMC. Plus que jamais, le costume de leader offensif du PSG est bien trop grand pour Gonçalo Ramos.
G. Ramos

G. Ramos

PortugalPortugal Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
