Kvaratskhelia a fait mal au Bayern Munich
Kvaratskhelia héroïque avec le PSG

Kvaratskhelia ridiculise Mbappé, une légende ose !

PSG29 avr. , 8:00
parClaude Dautel
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Dans un match totalement dingue entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), on a compris pourquoi Khvicha Kvaratskhelia avait été surnommé Kvaradona. Le joueur géorgien suscite même un sacré débat sur sa place dans l'histoire de Paris face à celle de Kylian Mbappé.
Les Allemands pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score sur un penalty de Kane mardi soir au Parc des Princes Mais c'était oublier que dans ses rangs, le Paris Saint-Germain un certain Khvicha Kvaratskhelia, capable de se sublimer dans les plus grands rendez-vous de la saison. Non seulement le Géorgien a rendu folle la défense du Bayern, mais il a permis de remettre le PSG dans le bon sens. Au micro de CBS, Jamie Carragher, légende de Liverpool et du football anglais, s'est lancé dans une comparaison entre l'apport de Khvicha Kvaratskhelia et celui de Kylian Mbappé au Paris SG. Et elle n'est pas forcément flatteuse pour l'international tricolore.

Le PSG a Kvaradona, ça change tout

Pour celui qui a porté 737 fois le maillot des Reds, où il a fait la totalité de sa carrière, Khvicha Kvaratskhelia est d'une autre trempe que Kylian Mbappé et il estime que les supporters parisiens n'ont aucun doute sur ce sujet. « Je sais que je vais me faire lyncher sur les réseaux sociaux pour ça. Si vous me demandez aujourd'hui qui a laissé l'empreinte la plus profonde et la plus significative au PSG entre lui et Mbappé, la réponse est Kvaratskhelia. Il n'y a même plus de débat. Je sais. On va parler de ses statistiques de buts et de ses années à Paris.
Mais qu'a vraiment accompli Mbappé là-bas quand c'était le plus important ? Il est resté des années, on lui a tout donné – les clés de la ville, son mot à dire sur les transferts – et il n'a pas réussi à offrir à ce club ce qui l'obsède : la Ligue des Champions. Il est parti libre pour Madrid, laissant un vide. Kvaratskhelia a fait plus en deux saisons que Mbappé en quatre. Quand Kvaratskhelia a le ballon, les supporters croient en l'avenir de l'équipe », a expliqué Jamie Carragher au micro de la chaîne anglaise.
Après le match PSG-Bayern, sur la chaîne WFC, Walid Acherchour a dit à peu près la même chose. « S'il y a un souci dans le vestiaire, s'il y a une embrouille au PSG, j'appelle Kvaratskhelia. Tout ce qu'il réalise dans les momentums c'est monstrueux (...) S’il n'était pas Géorgien il serait dans les débats Ballon d'Or. C’est le facteur X du PSG depuis Chelsea (..) Il joue avec le numéro 7, et il y avait un autre numéro 7 qui a fait des choses extraordinaires avec le Paris Saint-Germain. Mais ce que Kvaratskhelia est en train de faire sur 18 mois avec le numéro 7 de Mbappé, le mec, dès qu’on arrive au printemps, quand les joueurs du PSG commençaient à se liquéfier, lui il prend les matchs et il les casse en deux », fait remarquer le consultant.
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tu dis nimp cette regle n'existe plus il l'ont meme dit a la mi temps hier dc invente pas textix

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sergio si tu es meme pas capable de dire que c'est les 2 meilleurs equipes on peut pu rien pour toi ce soir tu va avoir le droit a une purge (comparer au PSG bayern) genre 0a 0 ou 1 a 0

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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