« Kvaratskhelia pour remplacer Salah » : Il supplie Liverpool

Khvicha Kvaratskhelia a frappé très fort avec le PSG lors du match aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. De quoi donner des idées aux dirigeants de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah.

Depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain au mercato d'hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia a montré qu'il était capable de faire de grandes choses. On peut même penser que sans la venue de l'international géorgien, le PSG ne serait probablement pas allé au bout de son rêve en Ligue des champions la saison passée. Et tout indique qu'une nouvelle Khvicha Kvaratskhelia va jouer un grand rôle pour le fabuleux back to back encore réalisable pour l'équipe de Luis Enrique. Auteur d'un doublé face au Bayern Munich, l'ancien joueur de Naples est capable de dynamiter n'importe quelle défense. Forcément, au moment où Mohamed Salah s'apprête à quitter Liverpool, les Reds rêvent de s'offrir Khvicha Kvaratskhelia. Ancien joueur de Liverpool, Danny Murphy pense que le joueur géorgien est le seul capable de faire oublier le légendaire international égyptien.

Liverpool rêve de Kvitcha Kvaratskhelia

Quand on est le Liverpool Football Club, l’un des plus grands clubs au monde, on doit aller chercher les meilleurs joueurs. Khvicha Kvaratskhelia est probablement le meilleur joueur évoluant sur le côté droit du football mondial en ce moment. Pourraient-ils le convaincre de venir ? Peut-être pas, mais on a vu à de nombreuses reprises que les meilleurs joueurs veulent jouer dans le meilleur championnat du monde et dans l’un des plus grands clubs. Moi, j’essaierais de recruter quelqu’un comme lui. Peut-être qu’il ne marquera pas autant de buts que Mohamed Salah, mais vous savez aussi qu'il n'échouera pas. Il est aussi bon que ça, vraiment », a confié au site Pour l'ancien milieu de terrain de Liverpool, les dirigeants anglais des Reds doivent essayer de voir si le Paris Saint-Germain est ouvert à des discussions, et si l'ailier géorgien est tenté par la Premier League . «», a confié au site AceOdds , Danny Murphy.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2029, et avec un salaire de 11 millions d'euros par an, Kvitcha Kvaratskhelia n'est probablement pas pressé de quitter le club de la capitale, où il vit la meilleure période sportive de sa vie. Au point même que s'il n'était pas absent de la Coupe du Monde, la Géorgie ne s'étant pas qualifiée, le joueur du PSG ferait un sérieux candidat au Ballon d'Or. Et concernant le PSG, il est évident que Luis Enrique n'acceptera pas de voir son joueur partir pour Liverpool, ou ailleurs.