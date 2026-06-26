Le PSG est prévenu, Xabi Alonso veut Fabian Ruiz

Le PSG est prévenu, Xabi Alonso veut Fabian Ruiz

PSG26 juin , 16:30
parGuillaume Conte
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Taulier du milieu de terrain double champion d'Europe mais moins spectaculaire que Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz a fait une touche à Chelsea, où le nouveau manager le veut absolument cet été.
Moins en vue cette saison et toujours pas officiellement prolongé par le PSG, Fabian Ruiz voit son avenir être remis en cause en pleine Coupe du monde. Alors qu’il jouera contre l’Uruguay dans la nuit de vendredi à samedi avec l’objectif de valider la qualification, le milieu de terrain de la Roja est apparu dans le viseur de Chelsea. Le club londonien possède un nouveau manager en la personne de Xabi Alonso, qui connait très bien les éléments capables d’apporter un peu de maîtrise à son équipe. Et Fabian Ruiz en fait clairement partie, lui qui est apprécié par Luis Enrique pour sa capacité à compenser, à lire le jeu, à gérer le tempo et à être polyvalent.

Xabi Alonso rêve de Fabian Ruiz

Néanmoins, cette saison, en raison de blessures, l’Andalou n’a joué « que » 34 matchs, trainant notamment une blessure pendant le printemps et revenant tout juste à temps pour la finale de la Ligue des Champions. Ajoutez à cela une prolongation maintes fois annoncée mais toujours pas signée officiellement, et vous aurez l’un des raisons pour lesquelles Chelsea croit en ses chances.
Selon la presse espagnole, les Londoniens estiment qu’une offre à hauteur de 20 millions d’euros, pour un joueur qui sera libre à l’été 2027, serait une bonne mise de départ. De son côté, Fabian Ruiz se plait à Paris, et envisagerait plutôt de revenir vers le Betis Séville s’il devait changer de club. Mais un dernier gros contrat en Premier League, championnat qu’il n’a pas encore connu après avoir évolué en Espagne, en France et en Italie, pourrait aussi le tenter.
Il faut dire que Fabian Ruiz vient seulement d’avoir 30 ans, et son pied gauche soyeux a tapé dans l’oeil d’un Xabi Alonso qui va avoir carte banche pour recruter cet été. Avec ce que cela signifie en terme de pouvoir d’achat, même pour le PSG.
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Derniers commentaires

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

On nous annonçais la catastrophe dumoins pour certains qui se croient toujours bien informés Mdr

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Je suis en train de suivre la conf. On a une chance INCROYABLE d'avoir Michèle Kang et Gerlinger. Elle nous sauve clairement, c'est le mot, et même si je ne comprends pas vraiment pourquoi elle se met dans une telle galère, il va falloir lui ériger une statue si ça continue. Sans elle, on était morts (re). Elle croit vraiment au projet, et on sait qu'elle est compétente. On dirait qu'elle en fait une affaire personnelle, alors qu'elle n'a aucune attache émotionnelle à l'OL a priori. Le miracle pour l'OL, c'est elle. Merci Madame Kang, mille fois, allez l'OL!!!

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Donc au final 3 clubs surveillés OM, OL et Monaco

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Merci Pablo !!!

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Bé comme l'année dernière en somme... PS : c'est quoi cette page blanche qui est revenue ??

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