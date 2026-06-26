Le PSG est prévenu, Xabi Alonso veut Fabian Ruiz

Taulier du milieu de terrain double champion d'Europe mais moins spectaculaire que Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz a fait une touche à Chelsea, où le nouveau manager le veut absolument cet été.

Moins en vue cette saison et toujours pas officiellement prolongé par le PSG , Fabian Ruiz voit son avenir être remis en cause en pleine Coupe du monde. Alors qu’il jouera contre l’Uruguay dans la nuit de vendredi à samedi avec l’objectif de valider la qualification, le milieu de terrain de la Roja est apparu dans le viseur de Chelsea. Le club londonien possède un nouveau manager en la personne de Xabi Alonso, qui connait très bien les éléments capables d’apporter un peu de maîtrise à son équipe. Et Fabian Ruiz en fait clairement partie, lui qui est apprécié par Luis Enrique pour sa capacité à compenser, à lire le jeu, à gérer le tempo et à être polyvalent.

Xabi Alonso rêve de Fabian Ruiz

Néanmoins, cette saison, en raison de blessures, l’Andalou n’a joué « que » 34 matchs, trainant notamment une blessure pendant le printemps et revenant tout juste à temps pour la finale de la Ligue des Champions. Ajoutez à cela une prolongation maintes fois annoncée mais toujours pas signée officiellement, et vous aurez l’un des raisons pour lesquelles Chelsea croit en ses chances.

Selon la presse espagnole, les Londoniens estiment qu’une offre à hauteur de 20 millions d’euros, pour un joueur qui sera libre à l’été 2027, serait une bonne mise de départ. De son côté, Fabian Ruiz se plait à Paris, et envisagerait plutôt de revenir vers le Betis Séville s’il devait changer de club. Mais un dernier gros contrat en Premier League , championnat qu’il n’a pas encore connu après avoir évolué en Espagne, en France et en Italie, pourrait aussi le tenter.

Il faut dire que Fabian Ruiz vient seulement d’avoir 30 ans, et son pied gauche soyeux a tapé dans l’oeil d’un Xabi Alonso qui va avoir carte banche pour recruter cet été. Avec ce que cela signifie en terme de pouvoir d’achat, même pour le PSG.