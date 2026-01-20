Kang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélère

L'Atlético de Madrid a décide de tout donner pour aller chercher Kang-In Lee et le ramener en Liga, en lui promettant un temps de jeu qu'il n'a pas au PSG.

Disparu de la circulation depuis le mois de décembre en raison d’une blessure persistante à la cuisse, Kang-In Lee a beaucoup de mal à revenir. Il pourrait même ne plus jamais porter le maillot du PSG . Le Sud-Coréen avait pourtant réussi un début de saison intéressant pendant que plusieurs joueurs offensifs de l’effectif tiraient la langue. L’ancien de Majorque espérait ainsi avoir du temps de jeu dans la rotation, mais le recrutement de Dro Fernandez ne va pas l’aider à rester dans la capitale française.

Surtout que le forcing de l’Atlético de Madrid commence à être sérieux. C’est Mateu Alemany, l’homme qui l’avait fait venir à Valence au début de sa carrière, qui orchestre désormais son arrivée chez les Colchoneros. Selon Marca, Lee est devenu l’objectif principal de ce mercato hivernal. Et même si le PSG était d’abord réticent à céder son ailier sud-coréen, la donne est en train de changer. Tout simplement parce que le joueur a été séduit par la possibilité d’avoir un rôle plus important dans un championnat qu’il connait bien avec plus de 100 matchs disputés en Liga

Ce changement dans l’état d’esprit de Lee pourrait faire bouger les choses. L’Atlético en est persuadé et compte ainsi arriver à Paris avec une offre de prêt avec option d’achat pour un montant qui se devra d'être respectable. Acheté 22 ME à Majorque en 2023, il possède une valeur similaire aujourd’hui. Le PSG a tenté un moment de le prolonger, mais les discussions n’ont pas beaucoup avancé, et son contrat valable jusqu’en 2028 lui permet d’avoir le temps de voir la suite. Le natif d’Incheon est, à 24 ans, à un tournant de sa carrière. Il souhaite avoir plus de temps de jeu, mais Luis Enrique ne le considère pas comme un titulaire en puissance. Et avec l’élimination en Coupe de France et sa blessure actuelle, le Sud-Coréen craint de passer le début d’année 2026 sur le banc de touche s’il ne change pas d’air au mois de janvier.