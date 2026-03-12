C’est fini, le PSG est qualifié, il dit pourquoi

Il n'y aura pas de remontada la semaine prochaine à Stamford Bridge. Après sa victoire 5-2, le PSG peut dormir tranquille, et c'est un Marseillais qui le dit.

Le PSG a marqué les esprits avec sa victoire 5-2 face à Chelsea en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions . Un score qui n’était pas du tout attendu. D’une part, Paris était loin d’être dans sa meilleure forme avec des joueurs de retour de blessure et une récente défaite face à Monaco. D’un autre, le champion d’Europe n’a pas vraiment survolé ce match mais a terminé très fort en inscrivant trois buts dans les 20 dernières minutes, mettant Chelsea KO avec un score au final impressionnant.

Le PSG va marquer à Chelsea

Mais dans une semaine, tout peut encore arriver et la Ligue des Champions a déjà connu des retournements de situations incroyables. Dont certains en défaveur du PSG. Mais rien de tout cela va se passer selon Samir Nasri, qui rassure totalement les supporters parisiens qui pourraient s’attendre à vivre un enfer à Stamford Bridge. Même si Chelsea est capable de mettre le club parisien sous pression, il est impossible de voir les Blues remonter un tel écart assure l’ancien joueur de l’OM et de Manchester City.

Pour la simple et bonne raison que le PSG possède une telle attaque qu’elle va forcément trouver le chemin des filets, et annihiler toute volonté de remontée fantastique. « Paris est qualifié, la défense de Chelsea va prendre des buts avec l’attaque que le PSG a. Donc c’est fini. Ils vont pas marquer 5 ou 6 buts. Peut être que la semaine prochaine vous allez ressortir la vidéo pour montrer que j'ai dit n'importe quoi », s’est marré le consultant de Canal+, qui sait bien que cette prédiction peut se retourner contre lui. En effet, à ce niveau de compétition, tout excès de confiance peut coûter très cher. Mais avec trois buts d’avance, Paris a tout de même fait un grand pas vers le prochain tour, cela ne fait aucun doute aux yeux de Samir Nasri.