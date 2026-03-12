ICONSPORT_361644_0137

C’est fini, le PSG est qualifié, il dit pourquoi

PSG12 mars , 8:00
parGuillaume Conte
7
Il n'y aura pas de remontada la semaine prochaine à Stamford Bridge. Après sa victoire 5-2, le PSG peut dormir tranquille, et c'est un Marseillais qui le dit.
Le PSG a marqué les esprits avec sa victoire 5-2 face à Chelsea en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un score qui n’était pas du tout attendu. D’une part, Paris était loin d’être dans sa meilleure forme avec des joueurs de retour de blessure et une récente défaite face à Monaco. D’un autre, le champion d’Europe n’a pas vraiment survolé ce match mais a terminé très fort en inscrivant trois buts dans les 20 dernières minutes, mettant Chelsea KO avec un score au final impressionnant.

Le PSG va marquer à Chelsea

Mais dans une semaine, tout peut encore arriver et la Ligue des Champions a déjà connu des retournements de situations incroyables. Dont certains en défaveur du PSG. Mais rien de tout cela va se passer selon Samir Nasri, qui rassure totalement les supporters parisiens qui pourraient s’attendre à vivre un enfer à Stamford Bridge. Même si Chelsea est capable de mettre le club parisien sous pression, il est impossible de voir les Blues remonter un tel écart assure l’ancien joueur de l’OM et de Manchester City.
Pour la simple et bonne raison que le PSG possède une telle attaque qu’elle va forcément trouver le chemin des filets, et annihiler toute volonté de remontée fantastique. « Paris est qualifié, la défense de Chelsea va prendre des buts avec l’attaque que le PSG a. Donc c’est fini. Ils vont pas marquer 5 ou 6 buts. Peut être que la semaine prochaine vous allez ressortir la vidéo pour montrer que j'ai dit n'importe quoi », s’est marré le consultant de Canal+, qui sait bien que cette prédiction peut se retourner contre lui. En effet, à ce niveau de compétition, tout excès de confiance peut coûter très cher. Mais avec trois buts d’avance, Paris a tout de même fait un grand pas vers le prochain tour, cela ne fait aucun doute aux yeux de Samir Nasri.
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_282705_0072
Liga

Vinicius jeune retraité, il menace le Real

ICONSPORT_361649_0026
PSG

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
Info

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

ICONSPORT_361644_0261
PSG

PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués

Fil Info

12 mars , 10:40
Vinicius jeune retraité, il menace le Real
12 mars , 10:20
Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG
12 mars , 10:00
Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé
12 mars , 9:40
PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués
12 mars , 9:20
Arsenal a triché, la folle accusation
12 mars , 9:00
Ces quatre joueurs pas au niveau du PSG
12 mars , 8:40
Un beau jackpot attend l'OL en Allemagne
12 mars , 8:20
Transferts à 4,5 ME, Longoria quitte l’OM sur un coup de génie

Derniers commentaires

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Et bien... pkoi sanctionner MLJ pour avoir dit la vérité, et pas d'autres dirigeants dans c'est cas là ??? Je n'ai pas souvenir que d'autres aient pris des sanctions comme ça, et pourtant, eux aussi, disent la vérité. Au foot, on n'a plus le droit de rien dire, faut fermer nos gueules... Ça ne fera pas avancer les choses, c'est clair.

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Un autre arbitre ou arbitrage est souhaitable pour le retour .

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Ça fait parti du foot. Il chambre et a la fin son club se mange

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Contre les sardines, vous ne faites en aucun cas volé, JAMAIS, les sardines ont amplement mérité leur victoire sur ce match sans aucune contestation possible à part pour les lyonnais de mauvaise foi bien evidemment

L'OL va se balader, victoire garantie à Vigo

On est d'accord. Aucune confiance dans le match de ce soir. Je le vois même très mal embarqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading