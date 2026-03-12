Indice UEFA : La semaine commence très fort, merci le PSG

ICONSPORT_361644_0215

Le PSG a marqué de gros points pour le football français avec son succès face à Chelsea en attendant la suite ce jeudi.
Seul club en lice en Ligue des Champions, le PSG a accompli sa mission en s’imposant 5-2 face à Chelsea. Une large victoire qui le propulse en position de force en vue du match retour. Mais déjà, la France peut se frotter les mains après un début d’année qui a vu Nice, l’OM et Monaco se faire éliminer, et le LOSC passer tout proche de la porte de sortie. Ce succès parisien permet à la France de revenir à hauteur de la Pologne à la 6e place, à égalité de points (15,250). Et de revenir même sur le Portugal, qui était parti très fort, mais a vu le Sporting perdre à Bodo Glimt par exemple.

La France revient doucement sur l'Italie

L’Italie a aussi connu une semaine compliquée pour le moment, et la France revient ainsi à deux points de nos voisins transalpins sur le classement de cette saison. Mais tout se jouera ce jeudi, avec l’OL, Strasbourg et Lille pour le France, Braga et Porto pour le Portugal, et Bologne, l’AS Roma et la Fiorentina pour l’Italie. Un 1/8e de finale aller qui sera déjà important pour voir la tournure que prend la deuxième partie de saison sur le plan de l’indice UEFA.
1
