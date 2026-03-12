Indice UEFA : La semaine commence très fort, merci le PSG

Il faut bien rattraper les points des équipes qui se font sortir au premier tour...
Ousmane il les a fait danser sur son but ... en mode cassage de reins ^^
Allors C etait de la gestion ou pas apres cette victoire contre Chelsea
Alors disparu des radars apres la victoire deParis contre Chelsea
Pourvu que ça soit sur le podium minimum autrement on risque de redescendre dans les abîmes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
On prend la première manche ! ICI C'EST PARIS ! ❤️💙 #PSGCHE I #UCL