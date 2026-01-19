Illia Zabarnyi Ukraine

LdC : La composition probable du PSG fait très peur

PSG19 janv. , 22:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG se rendra à Lisbonne ce mardi soir pour affronter le Sporting en Ligue des champions. À cette occasion, Luis Enrique pourrait réserver deux ou trois surprises dans l’équipe francilienne.
Le Paris Saint-Germain a l’opportunité de faire un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire sur la pelouse du Sporting ce mardi soir. Le calendrier des Parisiens en C1 cette saison est particulièrement exigeant et les hommes de Luis Enrique ont tout intérêt à rester concentrés à Lisbonne. Pour ce déplacement européen au Portugal, l’entraîneur espagnol réfléchit à la possibilité d’aligner une équipe plutôt atypique.

Zabarnyi devra saisir sa chance 

Selon les derniers échos de la presse française, dont Le Parisien, Ilya Zabarnyi est pressenti pour débuter en tant que latéral droit, avec Warren Zaïre-Emery positionné au milieu de terrain en l’absence notable de João Neves. Cette configuration a provoqué un vent d’inquiétude chez certains supporters du PSG.
Sur X, on pouvait notamment lire les commentaires suivants ces dernières heures : « Zabarnyi va provoquer un penalty, c’est sûr » ; « Zabarnyi me fait toujours et encore peur » ; « Mdrr ils veulent faire de Zabarnyi un latéral en LDC » ou encore « Il faudra que Zabarnyi fasse un vrai bon match dans son couloir ».

Depuis son arrivée au PSG, Ilya Zabarnyi peine à faire l’unanimité. Si ses qualités sont indéniables, ses quelques moments de déconcentration portent parfois préjudice au club de la capitale. Il lui revient désormais de prouver qu’il peut devenir une valeur sûre lors des grandes soirées européennes des champions d’Europe. Les Parisiens en auront bien besoin pour cette seconde partie de saison.
De son côté, Warren Zaïre-Emery aura également intérêt à réaliser un gros match au milieu de terrain. Car au retour prochain d’Achraf Hakimi, la question de son temps de jeu se reposera dans la capitale.
0
