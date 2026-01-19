Chelsea laisse Enzo Fernandez signer au PSG

Attentif à la situation d’Enzo Fernandez, le Paris Saint-Germain a reçu une bonne nouvelle en provenance d’Angleterre. Malgré son solide statut à Chelsea, le milieu argentin ne sera pas retenu l’été prochain. L’information fait aussi les affaires du Real Madrid qui se verrait bien recruter le champion du monde.

Enzo Fernandez pourrait animer l’un des gros feuilletons du prochain mercato . Solidement installé dans le onze de Chelsea, avec qu’il est sous contrat jusqu’en 2032, le milieu de 25 ans est pourtant annoncé sur le départ dans quelques mois. L’Equipe nous apprenait la semaine dernière que l’Argentin, proche de son ancien manager Enzo Maresca, avait mal vécu la séparation avec l’Italien. A tel point que son avenir chez les Blues est devenu incertain.

La rumeur pouvait paraître étonnante mais la tendance se confirme de jour en jour. Cette fois, c’est la presse anglaise qui en rajoute une couche. Et plus particulièrement le média TEAMtalk qui ajoute que Chelsea ouvrira la porte à son départ. Au sein du club londonien, Enzo Fernandez n’est plus considéré comme un joueur intouchable. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain que l’on sait à l’affût sur ce dossier. Il est vrai que l’effectif de Luis Enrique ne possède pas ce profil de milieu récupérateur. Le club francilien devra néanmoins composer avec un sérieux obstacle.

Sans parler de sa mauvaise réputation dans l’Hexagone, où les chants racistes des Argentins envers des joueurs de l’équipe de France avaient choqué, Enzo Fernandez aurait une préférence pour le Real Madrid. La Maison Blanche fait aussi partie de ses courtisans et voit en lui le potentiel créateur qui manque tant depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric. On pourrait assister à une rude bataille entre le Paris Saint-Germain et les Merengue, sachant que les Blues voudront probablement récupérer un montant proche des 121 millions d’euros investis sur l’international argentin en 2023.