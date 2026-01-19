ICONSPORT_281630_0016
Enzo Fernandez

Chelsea laisse Enzo Fernandez signer au PSG

PSG19 janv. , 20:20
parEric Bethsy
0
Attentif à la situation d’Enzo Fernandez, le Paris Saint-Germain a reçu une bonne nouvelle en provenance d’Angleterre. Malgré son solide statut à Chelsea, le milieu argentin ne sera pas retenu l’été prochain. L’information fait aussi les affaires du Real Madrid qui se verrait bien recruter le champion du monde.
Enzo Fernandez pourrait animer l’un des gros feuilletons du prochain mercato. Solidement installé dans le onze de Chelsea, avec qu’il est sous contrat jusqu’en 2032, le milieu de 25 ans est pourtant annoncé sur le départ dans quelques mois. L’Equipe nous apprenait la semaine dernière que l’Argentin, proche de son ancien manager Enzo Maresca, avait mal vécu la séparation avec l’Italien. A tel point que son avenir chez les Blues est devenu incertain.
La rumeur pouvait paraître étonnante mais la tendance se confirme de jour en jour. Cette fois, c’est la presse anglaise qui en rajoute une couche. Et plus particulièrement le média TEAMtalk qui ajoute que Chelsea ouvrira la porte à son départ. Au sein du club londonien, Enzo Fernandez n’est plus considéré comme un joueur intouchable. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain que l’on sait à l’affût sur ce dossier. Il est vrai que l’effectif de Luis Enrique ne possède pas ce profil de milieu récupérateur. Le club francilien devra néanmoins composer avec un sérieux obstacle.

Lire aussi

Enzo Fernandez envoie balader le PSG, il préfère le RealEnzo Fernandez envoie balader le PSG, il préfère le Real
Sans parler de sa mauvaise réputation dans l’Hexagone, où les chants racistes des Argentins envers des joueurs de l’équipe de France avaient choqué, Enzo Fernandez aurait une préférence pour le Real Madrid. La Maison Blanche fait aussi partie de ses courtisans et voit en lui le potentiel créateur qui manque tant depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric. On pourrait assister à une rude bataille entre le Paris Saint-Germain et les Merengue, sachant que les Blues voudront probablement récupérer un montant proche des 121 millions d’euros investis sur l’international argentin en 2023.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272079_0001
OL

Un triste record battu par l’OL contre Brest

ICONSPORT_282746_0154
FC Nantes

Officiel : Ali Youssif signe à Nantes

Nartey
OL

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Fil Info

19 janv. , 20:40
Un triste record battu par l’OL contre Brest
19 janv. , 20:01
Officiel : Ali Youssif signe à Nantes
19 janv. , 20:00
Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés
19 janv. , 19:40
CAN 2025 : Rami est le seul à comprendre Brahim Diaz
19 janv. , 19:20
Il clashe son entraineur, l’OM le recrute direct
19 janv. , 19:00
OL : Une décision arbitrale faussée, Brest accuse
19 janv. , 18:40
Le Hellas Vérone dépouille l’OM, pas de larmes en vue
19 janv. , 18:20
PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Arrière droit avec MLN et Matta qui peut revenir à droite. Un central serait bien

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

Heureusement pour le Sénégal il y avait Mané qui a su donner le bon exemple

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Il nous manque plus qu'un arrière droit (j'y crois pas trop) et potentiellement un 9 à la Giroud (profil)... Au vu de l'éclosion de Kluivert, il n'est peut être pas utile de prendre un DC

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non ,le train est passé, tu ne l'as pas pris alors passe ton chemin

PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Paris n'a pas l'intention de le laisser partir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading