L'OL va se balader, victoire garantie à Vigo

L’OL se déplace ce jeudi sur la pelouse du Celta Vigo en huitième de finale aller de l’Europa League. Un rendez-vous que les Gones devraient bien négocier si l’on se fie à l’historique du club à ce stade de la compétition.

Exempté de barrage après avoir terminé premier de la phase régulière, l’Olympique Lyonnais retrouve l’Europa League ce jeudi. Les hommes de Paulo Fonseca se déplacent sur la pelouse du Celta Vigo pour un match qui ne sera pas facile face au 6e de Liga. De son côté, l’OL traverse une série un peu plus compliquée avec des défaites contre Strasbourg et Marseille en Ligue 1, une élimination face à Lens en Coupe de France et un match nul concédé contre le Paris FC dimanche soir. La confiance doit néanmoins régner à Lyon et cela malgré les neuf absents pour ce déplacement en Espagne

Et pour cause, le compte spécialisé Data OL nous apprend qu’à ce stade de la compétition, cela se passe généralement très bien pour l’Olympique Lyonnais en huitième de finale aller de C3. « L’OL n’a jamais perdu un huitième de finale aller de coupe d’Europe à l’extérieur au XXIe siècle : 5 victoires et 1 nul » publie le compte spécialisé sur les statistiques de l’Olympique Lyonnais. De quoi aborder le match avec confiance même si de son côté, Paulo Fonseca se veut bien plus prudent.

Lire aussi OL : Neuf absents contre le Celta Vigo

« J'ai beaucoup regardé le Celta parce qu'ils ont une façon d'attaquer, une façon de jouer que j'aime beaucoup. Je sais que ce sera un match très équilibré, très difficile pour nous mais aussi pour eux. Je m'attends aussi à une équipe de grand niveau offensif. Mais nous arrivons ici avec notre ambition de gagner le match » a analysé l’entraîneur portugais face aux médias avant de conclure.

« C'est une équipe qui veut toujours avoir l'initiative. Avec un entraîneur qui a une façon de jouer très positive, que j'aime beaucoup. Le principal contre eux, c'est de comprendre que si nous ne voulons pas faire que défendre parce qu'ils sont très forts, nous sommes morts » a ajouté Paulo Fonseca, qui s’attend à une vraie bataille contre un adversaire prônant comme lui le jeu offensif. Le spectacle devrait au moins être au rendez-vous entre deux équipes joueuses. Reste à savoir si l’OL parviendra à faire honneur à son excellente série en 8e de finale aller d’Europa League, ce jeudi à Vigo.