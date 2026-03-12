ICONSPORT_361382_0390

L'OL va se balader, victoire garantie à Vigo

OL12 mars , 7:30
parCorentin Facy
5
L’OL se déplace ce jeudi sur la pelouse du Celta Vigo en huitième de finale aller de l’Europa League. Un rendez-vous que les Gones devraient bien négocier si l’on se fie à l’historique du club à ce stade de la compétition.
Exempté de barrage après avoir terminé premier de la phase régulière, l’Olympique Lyonnais retrouve l’Europa League ce jeudi. Les hommes de Paulo Fonseca se déplacent sur la pelouse du Celta Vigo pour un match qui ne sera pas facile face au 6e de Liga. De son côté, l’OL traverse une série un peu plus compliquée avec des défaites contre Strasbourg et Marseille en Ligue 1, une élimination face à Lens en Coupe de France et un match nul concédé contre le Paris FC dimanche soir. La confiance doit néanmoins régner à Lyon et cela malgré les neuf absents pour ce déplacement en Espagne.
Et pour cause, le compte spécialisé Data OL nous apprend qu’à ce stade de la compétition, cela se passe généralement très bien pour l’Olympique Lyonnais en huitième de finale aller de C3. « L’OL n’a jamais perdu un huitième de finale aller de coupe d’Europe à l’extérieur au XXIe siècle : 5 victoires et 1 nul » publie le compte spécialisé sur les statistiques de l’Olympique Lyonnais. De quoi aborder le match avec confiance même si de son côté, Paulo Fonseca se veut bien plus prudent.

Lire aussi

OL : Neuf absents contre le Celta VigoOL : Neuf absents contre le Celta Vigo
« J'ai beaucoup regardé le Celta parce qu'ils ont une façon d'attaquer, une façon de jouer que j'aime beaucoup. Je sais que ce sera un match très équilibré, très difficile pour nous mais aussi pour eux. Je m'attends aussi à une équipe de grand niveau offensif. Mais nous arrivons ici avec notre ambition de gagner le match » a analysé l’entraîneur portugais face aux médias avant de conclure.
« C'est une équipe qui veut toujours avoir l'initiative. Avec un entraîneur qui a une façon de jouer très positive, que j'aime beaucoup. Le principal contre eux, c'est de comprendre que si nous ne voulons pas faire que défendre parce qu'ils sont très forts, nous sommes morts » a ajouté Paulo Fonseca, qui s’attend à une vraie bataille contre un adversaire prônant comme lui le jeu offensif. Le spectacle devrait au moins être au rendez-vous entre deux équipes joueuses. Reste à savoir si l’OL parviendra à faire honneur à son excellente série en 8e de finale aller d’Europa League, ce jeudi à Vigo.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_282705_0072
Liga

Vinicius jeune retraité, il menace le Real

ICONSPORT_361649_0026
PSG

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
Info

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

ICONSPORT_361644_0261
PSG

PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués

Fil Info

12 mars , 10:40
Vinicius jeune retraité, il menace le Real
12 mars , 10:20
Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG
12 mars , 10:00
Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé
12 mars , 9:40
PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués
12 mars , 9:20
Arsenal a triché, la folle accusation
12 mars , 9:00
Ces quatre joueurs pas au niveau du PSG
12 mars , 8:40
Un beau jackpot attend l'OL en Allemagne
12 mars , 8:20
Transferts à 4,5 ME, Longoria quitte l’OM sur un coup de génie
12 mars , 8:00
C’est fini, le PSG est qualifié, il dit pourquoi

Derniers commentaires

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Et bien... pkoi sanctionner MLJ pour avoir dit la vérité, et pas d'autres dirigeants dans c'est cas là ??? Je n'ai pas souvenir que d'autres aient pris des sanctions comme ça, et pourtant, eux aussi, disent la vérité. Au foot, on n'a plus le droit de rien dire, faut fermer nos gueules... Ça ne fera pas avancer les choses, c'est clair.

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Un autre arbitre ou arbitrage est souhaitable pour le retour .

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Ça fait parti du foot. Il chambre et a la fin son club se mange

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Contre les sardines, vous ne faites en aucun cas volé, JAMAIS, les sardines ont amplement mérité leur victoire sur ce match sans aucune contestation possible à part pour les lyonnais de mauvaise foi bien evidemment

L'OL va se balader, victoire garantie à Vigo

On est d'accord. Aucune confiance dans le match de ce soir. Je le vois même très mal embarqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading