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Le PSG entre dans le Livre Guinness des records

PSG02 juin , 10:00
parJérôme Capton
13
Mondialement connu, le Livre Guinness des records recense les records du monde dans tous les domaines, et donc dans le sport. Et les éditeurs de ce guide ont annoncé que le PSG entrait dans cet ouvrage après sa campagne européenne 2025-2026. Paris a établi trois records cette saison en Ligue des champions.
En plus d'une deuxième Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va pouvoir ajouter un Livre Guinness des records dans sa salle des trophées. Car après avoir battu Arsenal, samedi soir à Budapest, le club de la capitale a battu trois records mondiaux. Les responsables de cet ouvrage de référence ont en effet homologué trois records à mettre à l'actif du PSG. « Le plus grand nombre de matchs éliminatoires consécutifs avec une implication dans un but lors d'une saison de Ligue des champions de l'UEFA à savoir 7, par Khvicha Kvaratskhelia. Plus grand nombre de passes réalisées par un footballeur lors d'une saison de Ligue des champions de l'UEFA - 1 602 par Vitinha et enfin le plus grand nombre de buts marqués lors d'une saison de Ligue des champions (équipe) - 45 ex æquo avec le FC Barcelone 1999/2000 », précisent les éditeurs du Livre Guinness des records.
Avec deux victoires consécutives en 2025 et 2026, le Paris Saint-Germain est en lice pour égaler un record du Real Madrid figurant dans cet ouvrage, à savoir les trois victoires consécutives dans la formule moderne de la Ligue des champions de 2016 à 2018. La saison prochaine, le PSG peut également tenter de faire comme le Bayern Munich qui a gagné 100 % de ses matchs (11/11) en 2019–2020. Mais la formule de la C1 n'était pas la même. Il y a un record individuel qui est encore loin pour Paris, c'est celui de Cristiano Ronaldo qui a marqué un but lors de trois finales gagnées, à savoir en 2008 avec Manchester United contre Chelsea, en 2014 avec le Real Madrid contre l'Atletico, et en 2017 toujours avec Madrid, contre la Juventus. Du côté du PSG, Désiré Doué a marqué lors de la finale contre l'Inter, et a transformé son tir au but contre Arsenal, mais il n'est pas certain que cela soit considéré comme un but.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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