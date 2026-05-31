PSG-Arsenal : Un mort et un blessé dans un état critique à Paris

Malheureusement, la fête déclenchée par la victoire du PSG après sa victoire en finale de la Ligue des champions commence à afficher un bilan catastrophique.

On l'a appris ce dimanche midi, le pilote d'une moto s'est tué après avoir percuté de plein fouet des plots en béton qui empêchaient de sortir du périphérique à un endroit où il y avait des incidents, dans la nuit de samedi à dimanche. Selon des témoins, le conducteur n'a pas ralenti et a heurté à pleine vitesse le dispositif mis en place par les services de sécurité pour empêcher que cette voie soit empruntée. Les secours rapidement sur place ont constaté le décès du conducteur. Des images vidéo circulent sur les réseaux sociaux de l'accident en question. D'autre part, dans le XVIe arrondissement, un homme a été agressé par quatre individus et a reçu un ou des coups de couteau. Transportée dans le coma à l'hôpital, la victime voit son pronostic vital être engagé.