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Julian Alvarez

Julian Alvarez au PSG, il confirme

PSG10 mai , 19:00
parQuentin Mallet
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A l'approche de l'ouverture du mercato estival 2026, la direction sportive du PSG travaille d'arrache-pied pour trouver un nouvel attaquant de pointe pour pallier le départ probable de Gonçalo Ramos. Le nom de Julian Alvarez revient d'ailleurs à nouveau avec insistance.
Après sa double confrontation particulièrement folle en demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour sa deuxième finale consécutive. Malgré cet exploit sportif, il n'est pas question pour la direction sportive de se tourner les pouces. Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi travaillent activement sur les contours de l'effectif en vue de la saison prochaine, alors que quelques lacunes ont été identifiées dans le groupe de Luis Enrique. Il y a par exemple quelque chose à faire avec le secteur offensif. A commencer par le recrutement d'un attaquant de pointe capable de faire franchir encore un cap à l'effectif parisien.

Julian Alvarez, l'attaquant idéal

Car oui, Gonçalo Ramos, seul véritable renard des surfaces de métier, ne donne pas vraiment satisfaction. Ce que veut Luis Enrique, c'est un joueur ultra polyvalent. Un joueur comme Julian Alvarez. L'international argentin est perçu par l'entraineur du PSG comme le joueur idéal pour faire franchir encore un cap à son équipe. Et selon les informations de Sacha Tavolieri, la direction parisienne n'a jamais coupé le contact avec son entourage et lui pour le convaincre de signer à Paris. Alors que son départ de l'Atlético de Madrid est de plus en plus crédible, nul ne sait encore où il jouera la saison prochaine. Si au départ, il avait une préférence pour le Barça, les difficultés financières du futur champion d'Espagne empêchent un déroulé naturel de l'opération.
Et le PSG entend bien en profiter. Aux dernières nouvelles, Julian Alvarez est très chaud à l'idée de signer à Paris afin d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Un entraineur qui fait gagner son équipe, certes, mais qui puise surtout dans chacun des ressources insoupçonnées afin d'assurer des progressions individuelles folles au service du collectif. Ça donne forcément envie.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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