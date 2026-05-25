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PSG : Prix du Parc des Princes, Paris ne cèdera pas

PSG25 mai , 10:00
parCorentin Facy
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Le maire Emmanuel Grégoire, a reçu le feu vert du conseil de Paris pour renouer le dialogue avec le PSG dans l’optique d’une vente du Parc des Princes. Le club parisien est prévenu, le le prix de vente ne sera pas négociable.
Construction d’un nouveau stade ou achat du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a toujours plusieurs options à sa disposition pour l’avenir. Depuis l’élection du nouveau maire Emmanuel Grégoire, la tendance est de nouveau à ce que le PSG reste dans son stade actuel, avec une possible vente du Parc de la ville au club parisien. Mais à quel prix ? Des rumeurs faisant état d’une offre du champion d’Europe en titre à hauteur de 40 millions d’euros ont été évoquées récemment.
Des bruits de couloirs démentis par Emmanuel Grégoire dans le podcast « 100% PSG Le Mag » sur Ici Île de France. Le nouveau maire de la capitale française a par ailleurs affirmé que le prix qui allait être fixé prochainement ne serait pas négociable pour le PSG, qui devra par conséquent s’aligner… ou abandonner le projet de rachat du Parc des Princes. « La négociation du prix de vente est très encadrée, je me mêle assez peu de ce sujet-là. Parce que le droit français est très précis, s'est justifié l'élu. Lorsqu'il s'agit d'un bien public, l'évaluation de la valeur de ce bien est complexe, mais elle est faite conjointement avec une administration de tutelle » a d’abord expliqué Emmanuel Grégoire avant de poursuivre.

Un prix bientôt fixé, et non-négociable ?

« Il y a plein de gens intelligents qui vont se pencher sur le berceau et qui vont nous aider à trouver la juste valeur. La seule question, c'est évidemment si le PSG accepte de s'aligner sur ce qui est considéré par les autorités compétentes comme la bonne valeur pour le Parc des Princes, et c'est un bien qui est difficile à évaluer parce qu'il dépend de plein de critères » a précisé le maire de Paris, confirmant qu’il n’avait pas reçu d’offre à 40 millions d’euros de la part du club parisien à ce jour.

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« Il n'y a jamais eu d'offre formelle écrite évoquant ces montants-là. Comme d'habitude, dans ces débats sensibles, il faut qu'ils restent strictement confidentiels pour pouvoir avancer de façon sereine. On ne va pas faire ça en Mondovision sur Internet » a-t-il indiqué. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain s’alignera avec le prix qui sera prochainement fixé par la ville de Paris pour la vente du Parc des Princes.
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A quelle heure et sur quelle chaine voir ASSE-Nice ?

on s'en fiche ça n'intérresse personne !!

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Le mec qui pense que l'OL rembourse que 20M€ mdr. Comme le disait un grand philosophe : -"Son silence est souvent sa contribution la plus pertinente." @Jean-michel Aulas

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les feminines avancent, maintien cette année ... L'OM ne s'est pas focus sur elles pdt assez longtemps d'ou le retard .

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j'aime pas Benatia , mr moi je , mais il a qd même un réseau important, des compétences comme agent de joueur. Meme si ils nous a bien Niqué , ca n'enlève rien a certaines actions, ventes etc Qu'apporterait Mandanda, qu'on a dore tous , mais qui est dépressif avec sa retraite et qui se cherche ?

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Pas grave si tu ne comprends pas,. Pas étonnant non plus……

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