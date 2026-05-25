PSG : Prix du Parc des Princes, Paris ne cèdera pas

Le maire Emmanuel Grégoire, a reçu le feu vert du conseil de Paris pour renouer le dialogue avec le PSG dans l’optique d’une vente du Parc des Princes. Le club parisien est prévenu, le le prix de vente ne sera pas négociable.

Construction d’un nouveau stade ou achat du Parc des Princes , le Paris Saint-Germain a toujours plusieurs options à sa disposition pour l’avenir. Depuis l’élection du nouveau maire Emmanuel Grégoire, la tendance est de nouveau à ce que le PSG reste dans son stade actuel, avec une possible vente du Parc de la ville au club parisien. Mais à quel prix ? Des rumeurs faisant état d’une offre du champion d’Europe en titre à hauteur de 40 millions d’euros ont été évoquées récemment.

Des bruits de couloirs démentis par Emmanuel Grégoire dans le podcast « 100% PSG Le Mag » sur Ici Île de France. Le nouveau maire de la capitale française a par ailleurs affirmé que le prix qui allait être fixé prochainement ne serait pas négociable pour le PSG, qui devra par conséquent s’aligner… ou abandonner le projet de rachat du Parc des Princes. « La négociation du prix de vente est très encadrée, je me mêle assez peu de ce sujet-là. Parce que le droit français est très précis, s'est justifié l'élu. Lorsqu'il s'agit d'un bien public, l'évaluation de la valeur de ce bien est complexe, mais elle est faite conjointement avec une administration de tutelle » a d’abord expliqué Emmanuel Grégoire avant de poursuivre.

Un prix bientôt fixé, et non-négociable ?

« Il y a plein de gens intelligents qui vont se pencher sur le berceau et qui vont nous aider à trouver la juste valeur. La seule question, c'est évidemment si le PSG accepte de s'aligner sur ce qui est considéré par les autorités compétentes comme la bonne valeur pour le Parc des Princes, et c'est un bien qui est difficile à évaluer parce qu'il dépend de plein de critères » a précisé le maire de Paris, confirmant qu’il n’avait pas reçu d’offre à 40 millions d’euros de la part du club parisien à ce jour.

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« Il n'y a jamais eu d'offre formelle écrite évoquant ces montants-là. Comme d'habitude, dans ces débats sensibles, il faut qu'ils restent strictement confidentiels pour pouvoir avancer de façon sereine. On ne va pas faire ça en Mondovision sur Internet » a-t-il indiqué. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain s’alignera avec le prix qui sera prochainement fixé par la ville de Paris pour la vente du Parc des Princes.