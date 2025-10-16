ICONSPORT_273399_0048

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

La presse espagnole l’affirme, Julian Alvarez regrette sa signature à l’Atlético de Madrid et rêve d’un départ. Le PSG est l’un des nombreux courtisans de l’international argentin, pour qui un transfert dès janvier est évoqué.
Déjà auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues, Julian Alvarez réalise un début de saison exceptionnelle sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Ce démarrage canon tranche avec le début de saison laborieux de son équipe. Les Colchoneros sont cinquièmes avec un retard déjà colossal sur le Real Madrid et le Barça (8 points de retard sur la première place). De quoi frustrer Julian Alvarez, autant que le jeu pratiqué par Diego Simeone dans la capitale espagnole.

Julian Alvarez rêve du PSG

C’est ainsi que selon plusieurs médias madrilènes, l’ancien joueur de Manchester City est favorable à un départ. Comme indiqué par Don Balon ces derniers jours, le PSG est l’un des candidats à la signature de Julian Alvarez. Une information confirmée par le compte PSG Inside Actu. « Après avoir préféré l’Atlético Madrid au PSG en 2024, Julián Álvarez souhaiterait finalement rejoindre Paris dès ce mercato d’hiver. Mais après son choix de l’an passé, les supporters parisiens veulent-ils encore de lui ? » s’interroge le compte spécialisé sur X. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain passera officiellement à l’action dès le mois de janvier pour s’offrir Julian Alvarez.
On peut en douter dans la mesure où un potentiel transfert de l’international argentin de 25 ans atteindra au moins 100 millions d’euros. Pas vraiment le genre de transfert qui se négocie habituellement au mois de janvier. Du côté de l’Atlético de Madrid, on ne souhaite de toute façon pas vendre son meilleur joueur en pleine saison. Si départ il y a, ce devrait donc être l’été prochain pour Julian Alvarez. La vraie question est de savoir si en juin, le Paris Saint-Germain soumettra une offre officielle à l’Atlético de Madrid pour enrôler l’avant-centre des Colchoneros. Son profil semble en tout cas parfaitement coller avec la philosophie de Luis Enrique, lequel pourrait être favorable à sa venue et plus encore si dans le sens inverse, Gonçalo Ramos fait ses valises.

1
Derniers commentaires

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Pourquoi pas, si Ramos venait à trouver une porte de sortie, il pourrait très bien ajouter quelque chose au PSG

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière

