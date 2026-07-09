« Je discute avec Luis Campos », ce joueur veut faire rêver le PSG

« Je discute avec Luis Campos », ce joueur veut faire rêver le PSG

PSG09 juil. , 19:30
parGuillaume Conte
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Quatrième club en Europe pour Gabriel Moscardo, qui assure qu'il n'est pas en train de plomber sa carrière et compte bien répondre aux attentes au PSG sur le long terme.
Impossible de faire du 100 % sur le mercato, même avec le flair de Luis Campos. Recruté pour 20 ME en 2024, Gabriel Moscardo n’a jamais réussi à s’imposer Ni à Paris où il était jugé encore très loin du niveau requis pour avoir son mot à dire au milieu de terrain, ni à Reims où il a été prêté, et pas à Braga non plus où il a été cédé provisoirement la saison passée. De retour dans la capitale française, le Brésilien va tenter un point de chute plus ambitieux en essayant de s’imposer en Liga, du côté de l’Espanyol Barcelone.
Un défi qui ne dérange pas l’ancien joueur des Corinthians, persuadé qu’il continue de progresser chaque saison, et désireux de rappeler qu’il n’a encore que 20 ans. A l’heure de sa présentation avec le club catalan, Moscardo a ainsi expliqué qu’il était prêt à relever le défi de l’Espanyol, tout en ayant dans un coin de sa tête l’idée de briller avec le PSG dans les années à venir.

Il promet de revenir plus fort au PSG

« À chaque saison qui passe, je suis mieux préparé à évoluer au plus haut niveau. J'ai débuté très jeune, mais après deux expériences en Europe, j'estime que le Moscardo qui arrive à l'Espanyol est la version la plus aboutie de moi-même : je suis prêt à jouer un rôle clé, à jouer régulièrement et à aider l'équipe. Je me suis adapté au football européen et à l'intensité qu'il exige. Je pense que je vais vivre une saison exceptionnelle. Je me sens prêt, tant sur le plan technique que physique (…) Je discute avec Luis Campos, le directeur sportif. Il me donne de la confiance. Il me transmet le message de Luis Enrique. Ils attendent de moi que j’obtienne du temps de jeu, que je joue un rôle clé, que je joue. Ils savent que si je joue davantage, je montrerai que je suis capable d’évoluer au PSG », a fait savoir le milieu de terrain, dans des propos rapportés par CulturePSG.

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Le PSG garde donc un oeil sur lui, mais son parcours en Europe reste pour le moment très timoré, lui qui était considéré comme l’un des plus grands talents du Brésil quand Paris est venu le chercher pour 20 ME.
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