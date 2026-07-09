Droits TV : La LFP a refusé une offre d'Amazon

Droits TV : La LFP a refusé une offre d'Amazon

Ligue 109 juil. , 20:30
parAlexis Rose
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Suite à l’arrêt de BeIN Sports, la plateforme Amazon Prime Vidéo a tenté de récupérer un match de Ligue 1 en vue de la saison prochaine, mais la LFP a décidé de refuser l’offre pour laisser plus de chances à sa chaîne Ligue 1+.
Le championnat de France de Ligue 1 reprendra officiellement le 21 août prochain avec un match entre l’OM et Strasbourg. Une saison 2026-2027 qui sera intégralement retransmise sur les antennes de la chaîne de la LFP, Ligue 1+. L’année dernière, beIN Sports diffusait encore une affiche par journée, le samedi après-midi, en l'échange d’un chèque de 78,5 millions d’euros. Mais le diffuseur franco-qatari avait choisi d’arrêter toute collaboration avec LFP Media. Par conséquent, le dernier des neuf matchs de championnat était vacant, et Amazon Prime Vidéo a tenté de s'engouffrer dans la brèche pour effectuer son retour dans le football français.

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La LFP a refusé une offre d’Amazon

En effet, selon L’Equipe, la plateforme américaine qui a diffusé la L1 entre 2021 et 2024 a proposé à la LFP de remplacer beIN Sports en diffusant une rencontre par week-end lors de la prochaine saison. Si le montant évoqué était inférieur à celui versé par beIN l’offre a été proposée puis refusée lors d'un conseil d'administration de la Ligue. « Les dirigeants de LFP Média n'étaient pas favorables à l'idée de renoncer à l'exclusivité en cédant un match à Amazon. Ils estimaient que le développement de la plateforme repose forcément sur une offre complète et claire pour l'amateur de football. Aucune suite n'a donc été donnée à cette approche de la plateforme américaine », peut-on lire sur le site du quotidien sportif français.

Bientôt un nouvel appel pour 2029-2034

En prenant cette décision, la Ligue a donc décidé de réserver l'exclusivité de son championnat phare à Ligue 1+, quitte à passer à côté d’un gros chèque que les clubs n’auraient pas repoussé… Si la LFP espère que sa plateforme va décoller au-dessus d’un million d’abonnés, Amazon aura une nouvelle chance de récupérer la L1, vu qu’un nouvel appel d'offres pourrait être lancé dès cet automne pour la période 2029-2034.
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