OM : Greenwood supplie l'Atlético de le prendre

OM : Greenwood supplie l'Atlético de le prendre

OM09 juil. , 18:30
parGuillaume Conte
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Destiné à rejoindre Fenerbahçe, Mason Greenwood rêverait de voir l'Atlético de Madrid fait une belle offre au dernier moment pour le faire venir en Espagne.
Sur le point de trouver un accord avec Fenerbahçe, l’OM aurait clairement voulu qu’une vraie bataille s’instaure entre les différents clubs qui veulent faire signer Mason Greenwood. Au lieu de cela, la Roma est restée frileuse jusqu’au bout, et ne semble pas vouloir faire de deuxième offre. Fenerbahçe mise surtout sur son pont d’or effectué au joueur anglais pour forcer l’OM à accepter son offre qui n’est pas forcément à la hauteur du talent et de la valeur prêtés à l’ancien de Manchester United.

Greenwood veut voir l'Atlético réagir

Mais depuis les Etats-Unis, où il suit le parcours de l’Argentine de très près, Diego Simeone a donné son feu vert à ses dirigeants pour qu’ils fassent une offre améliorée. Mais pas pour l’OM. C’est surtout le joueur anglais que les Colchoneros cherchent à séduire, avec des montages financiers afin de lui permettre d’approcher le salaire que Fenerbahçe lui offre. Des concessions sur les droits à l’image, pourraient ainsi lui permettre d’atteindre 6 millions d’euros, alors que le club d’Istanbul lui propose 8 ME par an.

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De son côté, le joueur est tenté par un retour à Madrid, lui qui avait relancé sa carrière à Getafe il y a trois ans de cela. Une façon d’inciter l’Atlético à mettre le paquet pour le faire venir. Pour l’OM, cela ne change quasiment rien, car l’offre madrilène est à la hauteur de ce que propose la formation turque. Elle est même légèrement supérieure avec 45 ME hors bonus, mais ne permet pas de faire une grosse différence avec ce qui rentrera dans les caisses une fois que Manchester United aura pris sa part.
Pas de révolution donc, même si pour la vie à Madrid et son exposition sportive, le clan Greenwood aimerait bien voir l’Atlético réagir et lui faire une offre capable d’inverser la tendance. Pour le moment, malgré un intérêt certain, c’est encore loin d’être le cas et Fenerbahçe est toujours largement en tête dans ce dossier.
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