Officiel : L’OL enchaine avec Mbungu

Toujours aussi actif cet été, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Cluver Sambi Mbungu, en provenance du SM Caen. « Le Congolais de 17 ans est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2029 », a fait savoir l’OL, qui intégrera son joueur dans le groupe de la réserve en National 3. Le milieu de terrain a déjà disputé 19 rencontres à ce niveau la saison passée avec le club normand.