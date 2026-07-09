Officiel : Le Bayer Leverkusen chipe un autre joueur à l’OL

Ont va leur faire du sale Allez la France ⚽
C’est bien tu as modifié ton ancien commentaire 😉
Le barça !Avec quel fric?
pas une grande perte
Encore un qui s'est vu plus beau qu'il n'etait
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🔴🔵 Formé à l'Academy, Kenan Doganay s'engage avec le Bayer Leverkusen. L'Olympique Lyonnais lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière ! 🤝 ol.fr/fr/actualites/…