Officiel : Le Bayer Leverkusen chipe un autre joueur à l’OL

Officiel : Le Bayer Leverkusen chipe un autre joueur à l’OL

OL09 juil. , 20:00
parAlexis Rose
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Quelques semaines après le transfert d’Afonso Moreira pour un chèque de 29,5 millions d’euros, le Bayer Leverkusen vient de chiper un autre joueur de l’Olympique Lyonnais.
Cet été, le Bayer Leverkusen a décidé de faire ses emplettes du côté du Groupama Stadium. Puisque ce jeudi soir, le club rhodanien a officialisé le départ de Kenan Doganay en direction du club allemand de Bundesliga.
« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert du milieu de terrain Kenan Doganay au Bayer Leverkusen pour un montant de 265 000 €, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Formé à l’Academy de l’OL, Kenan Doganay a disputé 23 matchs la saison dernière avec les U19 et la N3 », détaille, dans un communiqué, l’OL, qui perd donc un talent de son centre de formation de manière précoce. Pas de quoi inquiéter Paulo Fonseca, qui pourra encore compter sur le talent de certains de ses jeunes lyonnais pour la saison à venir, à l’image de Rémi Himbert, auteur d’un triplé lors du premier match amical de la saison contre Macon mercredi (5-2).

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