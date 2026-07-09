France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

Quart de finale de la Coupe du Monde 2026 :

La compo de l’équipe de France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Désiré Doué - Mbappé.

La compo du Maroc : Bounou - Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine - El Aynaoui, Bouaddi - Chemsdine Talbi, Ounahi, El Khannouss - Brahim Diaz.