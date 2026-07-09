ICONSPORT_369903_0003

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

Mondial 202609 juil. , 20:35
parAlexis Rose
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Quart de finale de la Coupe du Monde 2026 :
La compo de l’équipe de France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Désiré Doué - Mbappé.
La compo du Maroc : Bounou - Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine - El Aynaoui, Bouaddi - Chemsdine Talbi, Ounahi, El Khannouss - Brahim Diaz.

World Cup

09 juillet 2026 à 22:00
FranceFrance logo
22:00
MarocMaroc logo
Articles Recommandés
ICONSPORT_183344_0237
Ligue 1

Droits TV : La LFP a refusé une offre d'Amazon

ICONSPORT_261741_0022
OL

Officiel : Le Bayer Leverkusen chipe un autre joueur à l’OL

ICONSPORT_263541_0001
PSG

« Je discute avec Luis Campos », ce joueur veut faire rêver le PSG

ICONSPORT_366222_0089
FC Nantes

Nantes mise sur le N’Golo Kanté de la L2 pour monter

Fil Info

09 juil. , 20:30
Droits TV : La LFP a refusé une offre d'Amazon
09 juil. , 20:00
Officiel : Le Bayer Leverkusen chipe un autre joueur à l’OL
09 juil. , 19:30
« Je discute avec Luis Campos », ce joueur veut faire rêver le PSG
09 juil. , 19:00
Nantes mise sur le N’Golo Kanté de la L2 pour monter
09 juil. , 19:00
Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale
09 juil. , 18:30
OM : Greenwood supplie l'Atlético de le prendre
09 juil. , 18:20
Angleterre : Quansah n’est pas Balogun, il prend deux matchs
09 juil. , 18:14
Officiel : L’OL enchaine avec Mbungu
09 juil. , 18:11
Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !

Derniers commentaires

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

Ont va leur faire du sale Allez la France ⚽

Enquête judiciaire sur Grégory Lorenzi, l'OM réagit

C’est bien tu as modifié ton ancien commentaire 😉

Le PSG refuse de payer 100 ME, le Barça débarque

Le barça !Avec quel fric?

Le PSG lui fait une offre, il préfère signer à l’OL

pas une grande perte

Lille recrute un ancien du PSG sans rien dépenser

Encore un qui s'est vu plus beau qu'il n'etait

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading