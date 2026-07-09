France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

Ont va leur faire du sale Allez la France ⚽
C’est bien tu as modifié ton ancien commentaire 😉
Le barça !Avec quel fric?
pas une grande perte
Encore un qui s'est vu plus beau qu'il n'etait
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Le XI pour ce 1/4 de finale 💪 🔜 🇫🇷🇲🇦 Coup d’envoi à 22h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺 #FRAMAR l #FIFAWorldCup
🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام فرنسا 📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against France 🇫🇷 #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup